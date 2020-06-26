Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Єгипет потрапив до країн "червоної зони". А з 27 червня ця країна знімає більшість карантинних обмежень і з 1 липня відновлює міжнародне авіасполучення, зокрема і з Україною.

Єгипет – у "червоній" зоні: що це означає

Про те, що Єгипет потрапив до країн "червоної зони", повідомило Державне агентство розвитку туризму України. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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Отже, показник захворювання на коронавірус у Єгипті є гіршим, аніж в Україні. Тобто становить понад 40 випадків на 100 тисяч населення.

У ДАРТ нагадують, громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" до України мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома".

Крім того, напередодні Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації іноземцям, які в’їхали на територію України з "червоної зони". Однак це відбудеться лише за умови, якщо ті зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону та матимуть негативний результат.

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Коротко про послаблення карантину в Єгипті

З 27 червня тут знову почнуть працювати ресторани й кафе, однак вони мають бути заповненими лише на 25%.

На таких же умовах влада дозволила відновити роботу театрам і кінотеатрам.

Для щоденних молитов відкриють і церкви та мечеті.

Натомість пляжі й парки залишатимуться закритими. А громадський транспорт працюватиме з перервою з опівночі до 4:00.

В єгипетському уряді додали, що послаблення карантину можуть скасувати, якщо люди не будуть дотримуватися заходів безпеки.

Також влада Єгипту ухвалила рішення до 31 жовтня 2020 року не стягувати плату за візи. Завдяки цьому туристи зможуть заощадити 25 доларів.