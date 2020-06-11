Відпочинок в умовах пандемії коронавірусу: у МОЗ назвали правила в'їзду в туристичні країни
Багато країн вже відкрили свої кордони. Тому з 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. У МОЗ розповіли українцям, яких правил слід дотримуватися в туристичних країнах під час карантину. Мовиться передусім про США, Туреччину, Грецію, Єгипет і Італію.
Свої рекомендації Міністерство охорони здоров’я опублікувало у фейсбуці. Також відомство розповіло українцям про чинні обмеження в умовах епідемії коронавірусу в інших державах. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці МОЗ.
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У міністерстві підкреслили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже коронавірусна хвороба продовжує поширюватись. Тому тут закликають дотримуватись правил безпеки як на території України, так і за кордоном.
Правила в‘їзду до туристичних країн під час карантину
США
- У країні оголосили надзвичайну ситуацію національного масштабу.
- Тимчасово призупинили видачу "зелених карт".
Окрім:
– громадян у шлюбі,
– неодружених дітей (до 22 року) власників «зеленої карти",
– заявників на отримання «зеленої карти", що вже живуть і працюють у США,
– тих, хто шукає роботу лікарем, медсестрою або іншим фахівцем у сфері охорони здоров’я,
– сезонних працівників, що подали заяви на тимчасові гостьові візи.
- Діє комендантська година на території штатів Вашингтон, Гаваї, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Айдахо, Колорадо, Айдахо, Аризона.
- Є обмеження на поїздки іноземців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території країн Шенгенської зони, Бразилії, КНР, Південної Кореї та Ірану.
Туреччина
- Призупинено авіасполучення з 68 країнами, зокрема Україною.
- Дозволено в’їзд громадянам 30 країн, зокрема України, для проходження лікування. Для таких людей визначено перелік послуг. Перетнути кордон можуть лише ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус.
- Заборонено в’їзд громадянам Німеччини, Франції, Іспанії, Нідерландів, Данії, Бельгії, Австрії та Швеції. Також не можна в’їжджати громадянам інших країн, що відвідували вищеперелічені держави упродовж останніх 14 днів.
- Відбувається контроль усіх пасажирів, що в’їжджають чи виїжджають з міст на автобусах чи особистому транспорті. Тих, у кого зафіксували підвищену температуру, відправлять на 14-денний карантин.
- Призупинено міжміське сполучення та перевезення місцевим водним транспортом (через Босфор) після 17:00.
Греція
- Діє заборона на в’їзд іноземців (крім громадян ЄС і акредитованих дипломатів).
- Призупинено морське та повітряне пасажирське сполучення з островами.
- Діє заборона на прохід круїзних суден.
- В країні закрито всі місця громадського відпочинку (пляжі, лижні курорти, парки).
Єгипет
- Скасовано авіасполучення з усіма країнами.
- До 13 червня з 20:00 до 5:00 тут діє комендантська година.
- Масковий режим у громадських місцях і транспорті (штраф за порушення – 4 тисячі єгипетських фунтів, що становить 270 доларів або 7,1 тисяч гривень).
- Зачинено заклади громадського харчування, розважальні заклади, пляжі, спортзали, театри, кінотеатри, парки.
- З 20:00 до 6:00 призупиняють роботу транспорту.
- Заборонено масові зібрання.
- Ті, хто повертається з-за кордону, мають пройти 14-денну обсервацію.
Італія
- Обмежено в'їзд іноземців з найбільш уражених країн.
- Обмежено авіа-, залізничне та автомобільне сполучення.
- Скасовано масові заходи.
- Зачинено заклади громадського харчування, ігрові майданчики.
- Слід дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту.
- Працюють готелі, ресторани, магазини, перукарні, салони краси, музеї, бібліотеки, пляжі, релігійні об’єкти та спортмайданчики просто неба, басейни, тренажерні зали.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня мають відновитися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу