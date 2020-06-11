Багато країн вже відкрили свої кордони. Тому з 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. У МОЗ розповіли українцям, яких правил слід дотримуватися в туристичних країнах під час карантину. Мовиться передусім про США, Туреччину, Грецію, Єгипет і Італію.

Свої рекомендації Міністерство охорони здоров’я опублікувало у фейсбуці. Також відомство розповіло українцям про чинні обмеження в умовах епідемії коронавірусу в інших державах. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці МОЗ.

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У міністерстві підкреслили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже коронавірусна хвороба продовжує поширюватись. Тому тут закликають дотримуватись правил безпеки як на території України, так і за кордоном.

Правила в‘їзду до туристичних країн під час карантину

США

У країні оголосили надзвичайну ситуацію національного масштабу.

Тимчасово призупинили видачу "зелених карт".

Окрім:

– громадян у шлюбі,

– неодружених дітей (до 22 року) власників «зеленої карти",

– заявників на отримання «зеленої карти", що вже живуть і працюють у США,

– тих, хто шукає роботу лікарем, медсестрою або іншим фахівцем у сфері охорони здоров’я,

– сезонних працівників, що подали заяви на тимчасові гостьові візи.

Діє комендантська година на території штатів Вашингтон, Гаваї, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Айдахо, Колорадо, Айдахо, Аризона.

Є обмеження на поїздки іноземців, які упродовж останніх 14 днів перебували на території країн Шенгенської зони, Бразилії, КНР, Південної Кореї та Ірану.

Туреччина

Призупинено авіасполучення з 68 країнами, зокрема Україною.



з 68 країнами, зокрема Україною. Дозволено в’їзд громадянам 30 країн, зокрема України , для проходження лікування. Для таких людей визначено перелік послуг. Перетнути кордон можуть лише ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус.



, для проходження лікування. Для таких людей визначено перелік послуг. Перетнути кордон можуть лише ті, хто має негативний результат тесту на коронавірус. Заборонено в’їзд громадянам Німеччини, Франції, Іспанії, Нідерландів, Данії, Бельгії, Австрії та Швеції. Також не можна в’їжджати громадянам інших країн, що відвідували вищеперелічені держави упродовж останніх 14 днів.



громадянам Німеччини, Франції, Іспанії, Нідерландів, Данії, Бельгії, Австрії та Швеції. Також не можна в’їжджати громадянам інших країн, що відвідували вищеперелічені держави упродовж останніх 14 днів. Відбувається контроль усіх пасажирів , що в’їжджають чи виїжджають з міст на автобусах чи особистому транспорті. Тих, у кого зафіксували підвищену температуру, відправлять на 14-денний карантин.



, що в’їжджають чи виїжджають з міст на автобусах чи особистому транспорті. Тих, у кого зафіксували підвищену температуру, відправлять на 14-денний карантин. Призупинено міжміське сполучення та перевезення місцевим водним транспортом (через Босфор) після 17:00.

Греція

Діє заборона на в’їзд іноземців (крім громадян ЄС і акредитованих дипломатів).



(крім громадян ЄС і акредитованих дипломатів). Призупинено морське та повітряне пасажирське сполучення з островами.

Діє заборона на прохід круїзних суден.

В країні закрито всі місця громадського відпочинку (пляжі, лижні курорти, парки).

Єгипет

Скасовано авіасполучення з усіма країнами.

До 13 червня з 20:00 до 5:00 тут діє комендантська година.

Масковий режим у громадських місцях і транспорті (штраф за порушення – 4 тисячі єгипетських фунтів, що становить 270 доларів або 7,1 тисяч гривень).

Зачинено заклади громадського харчування, розважальні заклади, пляжі, спортзали, театри, кінотеатри, парки.

З 20:00 до 6:00 призупиняють роботу транспорту.

Заборонено масові зібрання.

Ті, хто повертається з-за кордону, мають пройти 14-денну обсервацію.

Італія

Обмежено в'їзд іноземців з найбільш уражених країн.

Обмежено авіа-, залізничне та автомобільне сполучення.

Скасовано масові заходи.

Зачинено заклади громадського харчування, ігрові майданчики.

Слід дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту.

Працюють готелі, ресторани, магазини, перукарні, салони краси, музеї, бібліотеки, пляжі, релігійні об’єкти та спортмайданчики просто неба, басейни, тренажерні зали.

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