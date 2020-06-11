Многие страны уже открыли свои границы. Поэтому с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. В Минздраве рассказали украинцам, каких правил следует придерживаться в туристических странах во время карантина. Говорится прежде всего о США, Турции, Греции, Египте и Италии.

Свои рекомендации Министерство здравоохранения опубликовало в фейсбуке. Также ведомство рассказало украинцам о действующих ограничениях в условиях эпидемии коронавируса в других государствах. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Минздрава.

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В министерстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Поэтому здесь призывают соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом.

Правила въезда в туристические страны во время карантина

США

В стране объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

Временно приостановили выдачу "зеленых карт".

Кроме:

– граждан в браке,

– неженатых детей (до 22 года) владельцев "зеленой карты",

– заявителей на получение "зеленой карты", уже живущих и работающих в США,

– тех, кто ищет работу врачом, медсестрой или другим специалистом в сфере здравоохранения,

– сезонных работников, подавших заявления на временные гостевые визы.

Действует комендантский час на территории штатов Вашингтон, Гавайи, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Айдахо, Колорадо, Айдахо, Аризона.

Есть ограничения на поездки иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились на территории стран Шенгенской зоны, Бразилии, КНР, Южной Кореи и Ирана.

Турция

Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в частности Украиной.



с 68 странами, в частности Украиной. Разрешен въезд гражданам 30 стран, в частности Украины , для прохождения лечения. Для таких людей определен перечень услуг. Пересечь границу могут только те, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.



, для прохождения лечения. Для таких людей определен перечень услуг. Пересечь границу могут только те, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Запрещен въезд гражданам Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Австрии и Швеции. Также нельзя въезжать гражданам других стран, посещали вышеперечисленные государства в течение последних 14 дней.



гражданам Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Австрии и Швеции. Также нельзя въезжать гражданам других стран, посещали вышеперечисленные государства в течение последних 14 дней. Происходит контроль всех пассажиров , въезжающих или выезжающих из городов на автобусах или личном транспорте. Тех, у кого зафиксировали повышенную температуру, отправят на 14-дневный карантин



, въезжающих или выезжающих из городов на автобусах или личном транспорте. Тех, у кого зафиксировали повышенную температуру, отправят на 14-дневный карантин Приостановлено междугороднее сообщение и перевозка местным водным транспортом (через Босфор) после 17:00.

Греция

Действует запрет на въезд иностранцев (кроме граждан ЕС и аккредитованных дипломатов).



(кроме граждан ЕС и аккредитованных дипломатов). Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами.

Действует запрет на проход круизных судов.

В стране закрыты все места общественного отдыха (пляжи, лыжные курорты, парки).

Египет

Отменено авиасообщение со всеми странами.



со всеми странами. До 13 июня с 20:00 до 5:00 здесь действует комендантский час .



. Масочный режим в общественных местах и транспорте (штраф за нарушение – 4 тысячи египетских фунтов, что составляет 270 долларов или 7,1 тысяч гривен).



(штраф за нарушение – 4 тысячи египетских фунтов, что составляет 270 долларов или 7,1 тысяч гривен). Закрыто заведения общественного питания, развлекательные заведения, пляжи, спортзалы, театры, кинотеатры, парки.



спортзалы, театры, кинотеатры, парки. С 20:00 до 6:00 приостанавливают работу транспорта .



. Запрещены массовые собрания .



. Те, кто возвращается из-за рубежа, должны пройти 14-дневную обсервацию.​

Італія

Ограничен въезд иностранцев из наиболее пораженных стран.



из наиболее пораженных стран. Ограниченно авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение .



. Отменены массовые мероприятия.



Закрыто заведения общественного питания , игровые площадки.



, игровые площадки. Следует соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты.



Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские, салоны красоты, музеи, библиотеки, пляжи, религиозные объекты и спортплощадки под открытым небом, бассейны, тренажерные залы.

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