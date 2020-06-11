Отдых в условиях пандемии коронавируса: в МЗ назвали правила въезда в туристические страны
Многие страны уже открыли свои границы. Поэтому с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. В Минздраве рассказали украинцам, каких правил следует придерживаться в туристических странах во время карантина. Говорится прежде всего о США, Турции, Греции, Египте и Италии.
Свои рекомендации Министерство здравоохранения опубликовало в фейсбуке. Также ведомство рассказало украинцам о действующих ограничениях в условиях эпидемии коронавируса в других государствах. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Минздрава.
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В министерстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной, ведь коронавирусная болезнь продолжает распространяться. Поэтому здесь призывают соблюдать правила безопасности как на территории Украины, так и за рубежом.
Правила въезда в туристические страны во время карантина
США
- В стране объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба.
- Временно приостановили выдачу "зеленых карт".
Кроме:
– граждан в браке,
– неженатых детей (до 22 года) владельцев "зеленой карты",
– заявителей на получение "зеленой карты", уже живущих и работающих в США,
– тех, кто ищет работу врачом, медсестрой или другим специалистом в сфере здравоохранения,
– сезонных работников, подавших заявления на временные гостевые визы.
- Действует комендантский час на территории штатов Вашингтон, Гавайи, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Айдахо, Колорадо, Айдахо, Аризона.
- Есть ограничения на поездки иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились на территории стран Шенгенской зоны, Бразилии, КНР, Южной Кореи и Ирана.
Турция
- Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в частности Украиной.
- Разрешен въезд гражданам 30 стран, в частности Украины, для прохождения лечения. Для таких людей определен перечень услуг. Пересечь границу могут только те, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.
- Запрещен въезд гражданам Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Австрии и Швеции. Также нельзя въезжать гражданам других стран, посещали вышеперечисленные государства в течение последних 14 дней.
- Происходит контроль всех пассажиров, въезжающих или выезжающих из городов на автобусах или личном транспорте. Тех, у кого зафиксировали повышенную температуру, отправят на 14-дневный карантин
- Приостановлено междугороднее сообщение и перевозка местным водным транспортом (через Босфор) после 17:00.
Греция
- Действует запрет на въезд иностранцев (кроме граждан ЕС и аккредитованных дипломатов).
- Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами.
- Действует запрет на проход круизных судов.
- В стране закрыты все места общественного отдыха (пляжи, лыжные курорты, парки).
Египет
- Отменено авиасообщение со всеми странами.
- До 13 июня с 20:00 до 5:00 здесь действует комендантский час.
- Масочный режим в общественных местах и транспорте (штраф за нарушение – 4 тысячи египетских фунтов, что составляет 270 долларов или 7,1 тысяч гривен).
- Закрыто заведения общественного питания, развлекательные заведения, пляжи, спортзалы, театры, кинотеатры, парки.
- С 20:00 до 6:00 приостанавливают работу транспорта.
- Запрещены массовые собрания.
- Те, кто возвращается из-за рубежа, должны пройти 14-дневную обсервацию.
Італія
- Ограничен въезд иностранцев из наиболее пораженных стран.
- Ограниченно авиа-, железнодорожное и автомобильное сообщение.
- Отменены массовые мероприятия.
- Закрыто заведения общественного питания, игровые площадки.
- Следует соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты.
- Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские, салоны красоты, музеи, библиотеки, пляжи, религиозные объекты и спортплощадки под открытым небом, бассейны, тренажерные залы.
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Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня должны возобновиться внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.
- С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут оставаться закрытыми.
5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала