З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Перший рейс Мінськ – Київ прийняв аеропорт "Бориспіль". Міністр інфраструктури розповів, коли, куди та які авіакомпанії планують відновити авіарейси.

Усі пункти пропуску в аеропортах відкриті, написав у телеграмі очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Читайте також Після приїзду з-за кордону не обов'язково робити тест на COVID-19 Однак авіакомпаніям потрібен час, аби забезпечити продажі авіаквитків. Наразі аеропорти проводять роботу з компаніями щодо відновлення рейсів. Перший рейс Мінськ – Київ 15 червня прийняв аеропорт "Бориспіль". Які рейси заплановані на найближчі дні Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт;

за маршрутом Франкфурт – Київ (Бориспіль) – Франкфурт; KLM: Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам;

Амстердам – Київ (Бориспіль) – Амстердам; SWISS International Airlines: Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих;

Цюрих – Київ (Бориспіль) – Цюрих; Belavia: Мінськ – Київ (Бориспіль) – Мінськ. Які компанії та коли відновлять польоти наступними З 16 червня рейси відновить Wizz Air . Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала;

. Лоукостер літатиме з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії. Усі дозволи авіакомпанія вже отримала; З 21 червня очікують відновлення рейсів Ryanair : з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються.

: з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Дозволи на відновлення рейсів очікуються. З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси мають намір українські авіакомпанії. Криклій також закликав українців перевіряти інформацію щодо умов в'їзду громадян України до країн ЄС перед купівлею квитків. Зверніть увагу Це досі небезпечно, – Кулеба пояснив, чи пускатимуть українців за кордон Куди наразі можуть полетіти українці З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення. Поки полетіти можна у такі країни: США (нині там понад 1 мільйон хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Албанія (майже 250 хворих) – без обмежень на кордоні й без тестувань;

Велика Британія (кількість хворих невідома) – 14-денний карантин після прибуття;

Туреччина (майже 22 тисячі хворих) – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.