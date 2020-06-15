Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після повернення з-за кордону українцям не обов'язково проходити тестування на коронавірус.

Однак є певні запобіжні заходи для тих громадян, які повернулися з країн, що входять до так званої зеленої зони. Про це Криклій розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Криклій нагадав, що Україна умовно поділила країни за приналежністю до так званих червоних і зелених зон.

Червона зона – це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів.

– це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції, або ж обсервації протягом 14 днів. Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.

Повертаючись з країн червоної зони українцям треба обов'язково пройти самоізоляцію, обсервацію або встановити додаток "Дій.Вдома" з контролем ізоляції,

– пояснив міністр.

За його словами, самоізоляція не передбачає обов'язкового тестування. Тому наразі тестування в Україні проводять лише добровільно. А ті, хто виявили бажання пройти тести – роблять це власним коштом.

Туризм в умовах COVID-19

Криклій заявив, що наразі через психологічні бар'єри та побоювання громадян попит на міжнародний туризм та авіаперельоти низький.

Звісно, що туроператори збирають інформацію і враховують попит. На Одесу, наприклад, коли ми відкрили рейси 5 червня, то у літаку, який може вмістити 180 пасажирів, полетіло всього 40 пасажирів. При тому, що були три вихідні дні. Здавалося б, що мав би бути попит, але у людей залишається психологічний бар'єр,

– зауважив міністр інфраструктури.

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Куди зараз можуть полетіти українці

З 15 червня не лише іноземці можуть потрапити до України, а й українці полетіти за кордон. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що вже з понеділка 4 країни почнуть впускати українців: