Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возвращения из-за границы украинцам необязательно проходить тестирование на коронавирус.

Однако есть определенные меры предосторожности для тех граждан, которые вернулись из стран, входящих в так называемую зеленую зону. Об этом Криклий рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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Криклий напомнил, что Украина условно разделила страны по принадлежности к так называемым красным и зеленым зонам.

Красная зона – это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции или обсервации в течение 14 дней.

– это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции или обсервации в течение 14 дней. Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.

Возвращаясь из стран красной зоны украинцам надо обязательно пройти самоизоляцию, обсервацию или установить приложение "Дий.Вдома" с контролем изоляции,

– пояснил министр.

По его словам, самоизоляция не предусматривает обязательного тестирования. Поэтому сейчас тестирование в Украине проводят только добровольно. А те, кто изъявили желание пройти тесты – делают это за свой счет.

Туризм в условиях COVID-19

Криклий заявил, что сейчас из-за психологических барьеров и опасения граждан спрос на международный туризм и авиаперелеты низкий.

Конечно, туроператоры собирают информацию и учитывают спрос. На Одессу, например, когда мы открыли рейсы 5 июня, то в самолете, который может вместить 180 пассажиров, полетело всего 40 пассажиров. При том, что были три выходных дня. Казалось бы, что должен быть спрос, но у людей остается психологический барьер,

– отметил министр инфраструктуры.

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Куда сейчас могут улететь украинцы

С 15 июня не только иностранцы могут попасть в Украину, но и украинцы – улететь за границу. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что уже с понедельника 4 страны начнут впускать украинцев: