После приезда из-за границы необязательно делать тест на COVID-19
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возвращения из-за границы украинцам необязательно проходить тестирование на коронавирус.
Однако есть определенные меры предосторожности для тех граждан, которые вернулись из стран, входящих в так называемую зеленую зону. Об этом Криклий рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".
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Криклий напомнил, что Украина условно разделила страны по принадлежности к так называемым красным и зеленым зонам.
- Красная зона – это те страны, где эпидемситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться на самоизоляции или обсервации в течение 14 дней.
- Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.
Возвращаясь из стран красной зоны украинцам надо обязательно пройти самоизоляцию, обсервацию или установить приложение "Дий.Вдома" с контролем изоляции,
– пояснил министр.
По его словам, самоизоляция не предусматривает обязательного тестирования. Поэтому сейчас тестирование в Украине проводят только добровольно. А те, кто изъявили желание пройти тесты – делают это за свой счет.
Туризм в условиях COVID-19
Криклий заявил, что сейчас из-за психологических барьеров и опасения граждан спрос на международный туризм и авиаперелеты низкий.
Конечно, туроператоры собирают информацию и учитывают спрос. На Одессу, например, когда мы открыли рейсы 5 июня, то в самолете, который может вместить 180 пассажиров, полетело всего 40 пассажиров. При том, что были три выходных дня. Казалось бы, что должен быть спрос, но у людей остается психологический барьер,
– отметил министр инфраструктуры.
Актуально Украина открыла аэропорта 15 июня: куда могут улететь украинцы
Куда сейчас могут улететь украинцы
С 15 июня не только иностранцы могут попасть в Украину, но и украинцы – улететь за границу. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что уже с понедельника 4 страны начнут впускать украинцев:
- США (сейчас там более 1 миллиона больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания (почти 250 больных) – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания (количество больных неизвестно) – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция (почти 22 тысяч больных) – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.