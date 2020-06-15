Глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что с 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение. Были внесены определенные изменения в постановления правительства, в частности в части о правилах пересечения границы и прохождения обязательной обсервации.

Украина условно поделила страны по принадлежности к так называемым красным и зеленым зонам. Об этом Степанов сообщил во время брифинга Минздрав, передает 24 канал.

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Страны красной и зеленой зон: что об этом известно

Красная зона – это те страны, где эпидситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться в самоизоляции, или же обсервации в течение 14 дней.

– это те страны, где эпидситуация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться в самоизоляции, или же обсервации в течение 14 дней. Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.

Степанов добавил, что Польша входит в страны, которые принадлежат к зеленой зоне. Поэтому люди, приезжающие из Польши в Украину не должны проходить обязательную обсервацию.

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При каких условиях иностранцев будут пускать в Украину

После возобновления авиасообщения, чтобы попасть на территорию Украины, иностранцам потребуется страховой полис. В Минздраве обдумывают тестирование прибывших на коронавирус.