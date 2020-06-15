Очільник МОЗ Максим Степанов нагадав, що з 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення. Через це були внесені певні зміни до постанови уряду, зокрема у частині про правила перетину кордону та проходження обов'язкової обсервації.

Україна умовно поділила країни за приналежністю до так званих червоних і зелених зон. Про це Степанов повідомив під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

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Країни червоної та зеленої зон: що про це відомо

Червона зона – це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні перебувати на самоізоляції , або ж обсервації протягом 14 днів.

– це ті країни, де епідемситуація гірша, ніж в Україні. Громадяни цих держав повинні , або ж Зелена зона – країни, де ситуація така сама, як в Україні, або ж краща. Цих людей не відправлятимуть на обсервацію, чи самоізоляцію.

Степанов додав, що Польща входить до країн, які належать до зеленої зони. Тому люди, які приїжджають до Польщі в України не повинні проходити обов'язкову обсервацію.

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За яких умов іноземців пускатимуть в Україну

Після відновлення авіасполучення, щоб потрапити на територію України, іноземцям буде потрібний страховий поліс. У МОЗ обмірковують тестування прибулих на коронавірус.