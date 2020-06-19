Туреччина запроваджує обмежувальні заходи на вихідні через збільшення випадків COVID-19
Влада Туреччини ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи на вихідні. Все через стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус.
У Туреччині запроваджують комендантську годину на вихідні. Вона діятиме з 9:00 до 15:00 у всіх провінціях Туреччини, повідомляє видання Hurriyet.
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Такі ж обмеження діятимуть і на наступних вихідних – 27 і 28 червня. Влада країни вирішила запровадити обмеження, зокрема й через випускні шкільні іспити та вступи до університетів. На думку турецької влади, комендантська година допоможе уникнути скупчення великої кількості людей на вулицях.
Водночас Рада наукових експертів з коронавірусу рекомендувала зробити обов'язковим носіння масок в громадських місцях у Стамбулі, Анкарі та низці інших турецьких міст.
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Коронавірус у Туреччині: головне
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- З 1 липня Туреччина відкриє кордони для туристів з України. Влада Туреччини запевняє, що створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.