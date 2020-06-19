Влада Туреччини ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи на вихідні. Все через стрімке збільшення кількості нових хворих на коронавірус.

У Туреччині запроваджують комендантську годину на вихідні. Вона діятиме з 9:00 до 15:00 у всіх провінціях Туреччини, повідомляє видання Hurriyet.

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Такі ж обмеження діятимуть і на наступних вихідних – 27 і 28 червня. Влада країни вирішила запровадити обмеження, зокрема й через випускні шкільні іспити та вступи до університетів. На думку турецької влади, комендантська година допоможе уникнути скупчення великої кількості людей на вулицях.

Водночас Рада наукових експертів з коронавірусу рекомендувала зробити обов'язковим носіння масок в громадських місцях у Стамбулі, Анкарі та низці інших турецьких міст.

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