Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту для путешествий украинцев во времена пандемии коронавируса. Она будет отражать режимы въезда и транзита во всех странах мира. Карта поможет украинцам где угодно в любое время получить доступ к актуальной информации об ограничении передвижения и сообщения за рубежом.

Создание карты давно назревало, у украинцев постоянно возникают вопросы, когда, куда и на каких условиях можно попасть за границу, заявил на презентации министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

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Для доступа людей ко всей необходимой информации и создали интерактивную онлайн-карту путешествий по миру во времена пандемии COVID-19,

– отметил Кулеба.

Два уровня информации карты

первый уровень – режим въезда украинцев в зарубежные страны;

второй уровень – режим транзитного проезда.

Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми – с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Как работает сервис

Нужно найти страну, которая интересует, кликнуть на нее и прочитать базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг".

По словам Кулебы, ресурс создали при поддержке посольства Великобритании в Украине и программы развития ООН.

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