Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців
Глава МЗС України Дмитро Кулеба презентував інтерактивну онлайн-карту для подорожей українців у часи пандемії коронавірусу. Вона відображатиме режими в'їзду та транзиту у всіх країнах світу. Карта допоможе українцям будь-де та у будь-який час мати доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення за кордоном.
Створення карти давно назрівало, в українців постійно виникають запитання, коли, куди та на яких умовах можна потрапити за кордон, заявив на презентації міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.
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Для доступу людей до всієї необхідної інформації і створили інтерактивну онлайн-карту подорожей світом у часи пандемії COVID-19,
– зазначив Кулеба.
Два рівні інформації карти
- перший рівень – режим в’їзду українців в іноземні країни;
- другий рівень – режим транзитного проїзду.
Зеленими позначені країни, в які в'їзд дозволений всім, жовтими – з посвідками на проживання, а помаранчевими, куди в'їзд заборонено.
Як працює сервіс
Потрібно знайти країну, яка цікавить, клікнути на неї і прочитати базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті будуть оновлювати.
Для користування картою також потрібно зареєструватись в системі "Друг".
За словами Кулеби, ресурс створили за підтримки посольства Великої Британії в Україні та програми розвитку ООН.
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