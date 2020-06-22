Глава МЗС України Дмитро Кулеба презентував інтерактивну онлайн-карту для подорожей українців у часи пандемії коронавірусу. Вона відображатиме режими в'їзду та транзиту у всіх країнах світу. Карта допоможе українцям будь-де та у будь-який час мати доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення за кордоном.

Створення карти давно назрівало, в українців постійно виникають запитання, коли, куди та на яких умовах можна потрапити за кордон, заявив на презентації міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

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Для доступу людей до всієї необхідної інформації і створили інтерактивну онлайн-карту подорожей світом у часи пандемії COVID-19,

– зазначив Кулеба.

Два рівні інформації карти

перший рівень – режим в’їзду українців в іноземні країни;

другий рівень – режим транзитного проїзду.

Зеленими позначені країни, в які в'їзд дозволений всім, жовтими – з посвідками на проживання, а помаранчевими, куди в'їзд заборонено.

Як працює сервіс

Потрібно знайти країну, яка цікавить, клікнути на неї і прочитати базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті будуть оновлювати.

Для користування картою також потрібно зареєструватись в системі "Друг".

За словами Кулеби, ресурс створили за підтримки посольства Великої Британії в Україні та програми розвитку ООН.

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