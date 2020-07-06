4 липня 17 українців відмовилися впускати до Греції через заборону на в'їзд до Євросоюзу громадянам третіх країн. Людей затримали просто в аеропорту Афін і вони все ще не повернулися додому.

Сайт 24 каналу з'ясовує, хто винен у тому, що трапилося, і що необхідно врахувати перед поїздкою за кордон під час пандемії.

Чому українці не можуть вільно в'їжджати у Європу?

З 1 липня Євросоюз відкрив свої кордони для вільного в’їзду громадян 15 країн. України серед них немає, існує лише низка винятків. Так, до країн ЄС можуть в’їхати люди з дозволом на проживання чи їхні громадяни (враховуючи членів сімей), також можна здійснювати так звані "обов’язкові" подорожі: для сезонних працівників, робочих зі сфери транспорту, медиків.

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У службових цілях можуть в’їздити на територію ЄС дипломати, військові, працівники гуманітарних та міжнародних організацій. Дозволено перетинати кордони і транзитним пасажирам та людям, які можуть документально підтвердити важливі сімейні обставини (наприклад, смерть родича).

Йдеться про 26 держав Європейського союзу (крім Ірландії) та країни, асоційовані з Шенгенською зоною: Ісландія, Швейцарія, Норвегія, та Ліхтенштейн. На практиці кожна держава вирішує самостійно, кого саме впускати на свою територію. Загальний перелік "в’їзних" осіб в подальшому планують розширити.



Список країн "зеленої" зони Євросоюз переглядатиме кожні два тижні.

Введення або вилучення з нього окремих держав залежатиме від низки критеріїв:

реагування країни на епідемію в цілому: обсяги тестування, заходи стримування поширення вірусу, інформування населення тощо;

кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення (має бути нижчою, ніж середній показник у Євросоюзі, або близьке до цього число);

усі ці 14 днів кількість нових випадків має бути стабільною або зменшуватися.



Куди наразі можуть літати українці / Інфографіка 24 каналу

Чи мають право пропускати туристів на кордоні?

Як пояснювали у ДПСУ, уряд України ще 20 травня прийняв рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

Держприкордонслужба не має повноважень закривати виїзд з держави для громадян, окрім переліку причин, встановлених законом. Тоді як низка міжнародних норм та Конституція забороняють прикордонникам перевіряти, з якою метою людина летить за кордон – це є втручанням у її приватні справи. У ситуації з українськими туристами в Греції, за словами прикордонників, з документами пасажирів було все гаразд.

Яку відповідальність несе перевізник?

Як зазначає експерт з авіаційного права Андрій Гук, перевізники повинні перевіряти лише наявність документів, а не їх справжність. Тобто перевірка працівниками авіакомпанії чи наземного обслуговування документів пасажира не є гарантією того, що з ними все гаразд.

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Проте перевізник мусить відповідати за невиконання обов’язку перевірити у пасажирів наявність усіх необхідних для в’їзду до іншої країни документів перед початком перевезення. Ідеться про ситуацію, якщо це саме перевезення відбулося, по суті, нелегально. У такій ситуації на перевізника можуть накласти штраф: в Україні від 8500 до 17 000 гривень за кожного пасажира, в ЄС – від 3000 до 5000 євро.

Пасажир повинен, на вимогу авіаперевізника або державних органів, сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку у випадку депортації. Авіаперевізник, своєю чергою, має право не повертати сплачені пасажиром суми за політ до місця депортації.

Наслідок ситуації, в якій опинились українські туристи в Греції – авіакомпанії можуть бути оштрафовані від 3 000 до 5 000 євро за кожного пасажира та будуть зобов’язані перевезти цих пасажирів до України (або оплатити таке перевезення). А пасажири не зможуть повернути від авіакомпаній сплачені за квитки кошти, та ще й на вимогу перевізників можуть бути зобов’язані компенсувати всі витрати, включно зі штрафами,

– підсумував експерт.

Варто зазначити, що депортація також передбачає заборону в’їзду пасажира до Євросоюзу на кілька років.

Інцидент з українськими туристами в Греції: хто ж винен?

Як пише Європейська правда, у випадку пасажирів Wizz Air, тут помилка, ймовірно, саме грецької сторони. Перед вильотом документи усіх пасажирів прискіпливо перевірили представники лоукостера, декілька пасажирів навіть не пустили на рейс – летіли лише ті, хто причиною поїздки вказав "бізнес-подорож" та пред’явив відповідні підтвердження.



У випадку пасажирів Wizz Air, ймовірно, винна грецька сторона / Фото unsplash



Проте наразі і вони не дають права на в’їзд до Греції. Справа в тому, що минулого тижня у Timatic (система від ІАТА, що показує актуальні в’їзні вимоги країн) з’явилася інформація про те, що держава є закритою лише для туристів. Але у правилах, якими керуються грецькі прикордонники, єдиний виняток для в’їзду бізнес-подорожуючих – наявність письмового погодження з консульством Греції за кордоном (українці таких документів не мали).



Крім того, Афіни, з виходом з карантину, неодноразово змінювали правила в’їзду до країни та процедуру допуску аж до повного закриття кордонів для туристів.

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Щодо потерпілих у цій ситуації пасажирів Ryanair, не все так однозначно: частина з них не приховують, що прилетіли як туристи, а їхні документи перед посадкою не перевіряли в принципі.

Що варто врахувати перед поїздкою за кордон?

Передусім українцям рекомендують в принципі утриматися від таких подорожей без нагальної потреби.



Якщо ж варіантів немає, МЗС радить перед поїздкою обов’язково сконтактувати з авіакомпанією чи туристичною фірмою, через яку бронювали подорож, для уточнення актуального стану обмежень у країні – ситуація може динамічно змінюватися. Також варто сконтактувати з дипломатичною установою України в державі, куди запланували подорож, та відповідним представництвом тут.

Можна додатково відстежувати ситуацію самостійно. МЗС створило інтерактивну онлайн-карту, де відображено актуальну інформацію щодо в’їзду та транзиту українців для кожної країни окремо. Дані постійно оновлюються.



Онлайн-мапа від МЗС станом на 6 липня виглядає так / скріншот

На випадок надзвичайної ситуації, як от скасування чи перенесення рейсу, слід подбати про наявність додаткових грошей (як готівкових, так і на картці), необхідних особисто вам медикаментів (краще брати "з запасом") та засобів індивідуального захисту (маски, антисептики тощо).