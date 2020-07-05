Сімнадцять українців, які прибули рейсами з Києва до Афін, затримали грецькі правоохоронці. Вони відправили людей ночувати у поліцейський відділок та погрожували їм депортацією. Українців не захотіли впускати до Греції через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн.

Річ у тім, що кордони країн ЄС залишаються для українців закритими через велику кількість інфікованих COVID-19 у державі. Про ситуацію з затриманими у Греції громадянами України повідомляє "Європейська правда".

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Що відомо про затриманих у Греції українців

Вони прибули до грецької столиці ввечері двома рейсами:

авіакомпанії Ryanair – вилетів із "Борисполя" о 18:00;

авіакомпанії Wizz Air – вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ".

Після прибуття, під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в’їзді в країну і затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей віком 8 та 9 років.

Як відбувалося затримання

Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту Афін, і розмістили у камерах, в тому числі дітей. Вони провели там ніч і перебувають досі.

У пасажирів забрали відібрали всі їхні речі, зокрема й ноутбуки, але дозволили залишити телефони.

Українці скаржаться на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу, на підлозі лежать мертві таргани. Також їм не надають воду та їжу.

Затримані українці в Греції: відео

Люди зв’язалися із консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки 14 липня. Також пасажири дзвонили на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

Українські дипломати не приїжджали в аеропорт.

Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати деталі інциденту у консульської служби МЗС.

Що цьому передувало

За словами затриманих пасажирів, в аеропорту "Київ" на реєстрації їх суворо розпитували і розглядали весь пакет документів.

Люди навіть зробили тест на коронавірус у лабораторії і надали його результати з мокрою печаткою.

Коли вони все показали й розповіли, їх пропустили на паспортний контроль.

Вже після прильоту в Афіни на паспортному контролі українців зупинили. Поки вони були в аеропорту їх намагалися змусити підписати згоду на депортацію, але вони відмовилися це робити.

Зверніть увагу! Раніше міністри закордонних справ України і Греції Дмитро Кулеба й очільник Нікос Дендіас домовилися відновити сполучення між країнами з 1 липня, якщо не зросте кількість хворих. Втім, в Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшується з кожним днем. Україна продовжує залишатися у переліку країн "червоної зони" через COVID-19.