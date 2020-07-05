Семнадцать украинцев, прибывших рейсами из Киева в Афины, задержали греческие правоохранители. Они отправили людей ночевать в полицейский участок и угрожали им депортацией. Украинцев не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Дело в том, что границы стран ЕС остаются для украинцев закрытыми из-за большого количество инфицированных COVID-19 в государстве. О ситуации с задержанными в Греции гражданами Украины сообщает "Европейская правда".

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Что известно о задержанных в Греции украинцев

Они прибыли в греческую столицу вечером двумя рейсами:

авиакомпании Ryanair – вылетел из "Борисполя" в 18:00;

авиакомпании Wizz Air – вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев".

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Как происходило задержание

Пассажиров в автозаке увезли в полицейский участок на территории аэропорта Афин, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и находятся до сих пор.

У пассажиров отобрали все их вещи, включая ноутбуки, но позволили оставить телефоны.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

Задержанные украинцы в Греции: видео

Люди связались с консулом, который сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только 14 июля. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт.

Журналисты 24 канала пытаются выяснить детали инцидента в консульской службы МИД.

Что этому предшествовало

По словам задержанных пассажиров в аэропорту "Киев" на регистрации их строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов.

Люди даже сделали тест на коронавирус в лаборатории и предоставили его результаты с мокрой печатью.

Когда они все показали и рассказали, их пропустили на паспортный контроль.

Уже после прилета в Афины на паспортном контроле украинцев остановили. Пока они были в аэропорту их пытались заставить подписать согласие на депортацию, но они отказались это делать.

Обратите внимание! Ранее министры иностранных дел Украины и Греции Дмитрий Кулеба и глава Никос Дендиас договорились возобновить сообщение между странами с 1 июля, если не увеличится количество больных. Впрочем, в Украине количество инфицированных коронавирусом увеличивается с каждым днем. Украина продолжает оставаться в списке стран "красной зоны" из COVID-19.