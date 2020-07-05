В Афинах задержали 17 украинцев, прибывших рейсами из Киева: подробности и видео
Семнадцать украинцев, прибывших рейсами из Киева в Афины, задержали греческие правоохранители. Они отправили людей ночевать в полицейский участок и угрожали им депортацией. Украинцев не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
Дело в том, что границы стран ЕС остаются для украинцев закрытыми из-за большого количество инфицированных COVID-19 в государстве. О ситуации с задержанными в Греции гражданами Украины сообщает "Европейская правда".
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Что известно о задержанных в Греции украинцев
Они прибыли в греческую столицу вечером двумя рейсами:
- авиакомпании Ryanair – вылетел из "Борисполя" в 18:00;
- авиакомпании Wizz Air – вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев".
По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.
Как происходило задержание
Пассажиров в автозаке увезли в полицейский участок на территории аэропорта Афин, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и находятся до сих пор.
У пассажиров отобрали все их вещи, включая ноутбуки, но позволили оставить телефоны.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.
Задержанные украинцы в Греции: видео
Люди связались с консулом, который сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только 14 июля. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.
Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт.
Журналисты 24 канала пытаются выяснить детали инцидента в консульской службы МИД.
Что этому предшествовало
- По словам задержанных пассажиров в аэропорту "Киев" на регистрации их строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов.
- Люди даже сделали тест на коронавирус в лаборатории и предоставили его результаты с мокрой печатью.
- Когда они все показали и рассказали, их пропустили на паспортный контроль.
- Уже после прилета в Афины на паспортном контроле украинцев остановили. Пока они были в аэропорту их пытались заставить подписать согласие на депортацию, но они отказались это делать.