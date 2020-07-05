В Афінах після прильоту затримали групу українців. Їх не пустили до Греції, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд громадянам України після карантину.

Загалом було затримано 17 громадян України, серед яких двоє дітей. До Афін вони прилетіли з Києва, повідомили у Посольстві України в Греції.

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Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до не пропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".

Повернуться до України вони двома рейсами Афіни – Київ:

Ryanair - 06 липня (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження);

Wizzair - 07 липня о 21.55.

Як українці змогли вилетіти до Греції

Україна не входить до переліку третіх країн, яким ЄС дозволи в'їзд після карантину. Відтак з туристичною метою цього зробити не вдасться. Хоча спроби були. В тому числі і в Греції, куди українці направлялися літаками.

"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію", – відзначили в українському посольстві.

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