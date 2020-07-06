17 українців, які прибули рейсами з Києва до Афін, затримали грецькі правоохоронці і не дозволили залишати територію аеропорту. Самі подорожувальники кажуть: ретельно вивчили усі правила в'їзду та мали необхідні документи.

Із затриманими в Афінах Ларисою Семиз, яка їхала на лікувальний курорт разом із онучками, та студенткою Анною Валевською, яка їхала у Париж, поспілкувалися ТСН.

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Їхали на курорт

За словами Лариси Семиз, перед подорожжю вона ретельно вивчала ситуацію. Перед тим, як брати двох онучок і сідати у літак, жінка була певна, що добре все вивчила і її пустять. Тим паче, вона отримала дозвіл від центрального офісу Ryanair.

Авіакомпанія сказала спочатку, що ми не можемо летіти, а потім я показала бронювання в цьому місті, і на реєстрації відповіли, що відправили в грецьку міграційну службу. Покликали і сказали, що можна проходити. Вони дзвонили до центрального офісу авіаліній в Ірландії і там дали добро нас відправляти,

– каже пані Лариса.

Жінка їздить у Грецію на один і той же курорт багато років, бо саме там лікує спину. Напередодні літак з України привіз туди її друзів – всіх пустили. Вона з ними теж зідзвонилася. "І тут, по прильоту, вони стали питати дозвіл на проживання. Більше нічого, жоден інший документ їх не цікавив", – додає пані Лариса.

Умови ,у яких їх помістили, затримані називають жахливими: спали просто на дерев'яних ліжках без постелі, перші години не мали доступу ні до вбиральні, ні до води.

Летіла транзитом до Парижа

Разом із нею опинилася студентка Ганна Валевська. Її затримали, хоч у ЄС дозволили в'їзд студентам. "Наприкінці червня прийшов лист з бізнес-школи, що у нас поновлюються аудиторні заняття. Я з собою взяла студентський квиток, своє підтвердження фінансових зобов'язань на навчання, лист від університету, що відкрилися заняття. З пакетом документів я прийшла в аеропорт Жуляни – мене пропускали", – розповідає Ганна.

З'ясувалося, що дівчина потрапила сюди через відсутність саме студентської візи. Але в Консульстві пообіцяли вирішити її питання, бо всі підтверджувальні документи про навчання в неї є.

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Що кажуть прикордонники

У МЗС кажуть: в цьому випадку громадяни явно ризикнули. Бо квитки на літак і сам авіарейс ніяк не означає, що вам дозволять потрапити на територію іншої держави. За це не відповідають ані перевізники, ані прикордонники.

Ми не уповноважені відмовляти в перетині держкордону особам, якщо на це немає законних підстав, віднесених до компетенції Держприкордонслужби,

– пояснює начальник відділення інспекторів прикордонної служби ВПС "Жуляни" Анатолій Рудзінський.

Тому перед вильотом потрібно зайти на сайт Міністерства закордонних справ. Там є мапа, де чітко написано, яку категорію громадян впускають до країни.

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