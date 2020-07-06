17 украинцев, прибывших рейсами из Киева в Афины, задержали греческие правоохранители и не позволили покидать территорию аэропорта. Сами путешественники говорят: тщательно изучили все правила въезда и имели необходимые документы.

С задержанными в Афинах Ларисой Семиз, которая ехала на лечебный курорт вместе с внучками, и студенткой Анной Валевской, которая ехала в Париж, пообщались ТСН.

Ранее К задержанным в Афинах украинцам допустили консула: детали инцидента

Ехали на курорт

По словам Ларисы Семиз, перед путешествием она тщательно изучала ситуацию. Перед тем, как брать двух внучек и садиться в самолет, женщина была уверена, что хорошо все изучила и ее пустят. Тем более, она получила разрешение от центрального офиса Ryanair.

Авиакомпания сказала сначала, что мы не можем лететь, а потом я показала бронирования в этом городе, и на регистрации ответили, что отправили в греческую миграционную службу. Позвали и сказали, что можно проходить. Они звонили в центральный офис авиалиний в Ирландии и там дали добро нас отправлять,

– говорит Лариса.

Женщина ездит в Грецию на один и тот же курорт много лет, потому что именно там лечит спину. Накануне самолет из Украины привез туда ее друзей – всех пустили. Она с ними тоже созвонилась. "И здесь, по прилету, они стали спрашивать разрешение на проживание. Больше ничего, никакой другой документ их не интересовал", – добавляет Лариса.

Условия, в которых их поместили, задержанные называют ужасными: спали прямо на деревянных кроватях без постели, первые часы не имели доступа ни к туалету, ни к воде.

Летела транзитом в Париж

Вместе с ней оказалась студентка Анна Валевская. Ее задержали, хоть в ЕС разрешили въезд студентам. "В конце июня пришло письмо из бизнес-школы, что у нас возобновляются аудиторные занятия. Я с собой взяла студенческий билет, свое подтверждение финансовых обязательств на обучение, письмо от университета, что открылись занятия. С пакетом документов я пришла в аэропорт Жуляны – меня пропускали", – рассказывает Анна.

Выяснилось, что девушка попала сюда из-за отсутствия именно студенческой визы. Но в Консульстве пообещали решить ее вопрос, потому что все подтверждающие документы об обучении у нее есть.

Смотрите сюжет 24 канала о ситуации с застрявшими в Афинах украинцами

Что говорят пограничники

В МИД говорят: в этом случае граждане явно рискнули. Потому что билеты на самолет и сам авиарейс не означает, что вам позволят попасть на территорию другого государства. За это не отвечают ни перевозчики, ни пограничники.

Мы не уполномочены отказывать в пересечении госграницы лицам, если на это нет законных оснований, отнесенных к компетенции Госпогранслужбы,

– объясняет начальник отделения инспекторов пограничной службы ВПС "Жуляны" Анатолий Рудзинский.

Поэтому перед вылетом нужно зайти на сайт Министерства иностранных дел. Там есть карта, где четко написано, какую категорию граждан впускают в страну.

Задержание 17 украинцев в Афинах: главное