Друзей пустили, а мы как в тюрьме: что говорят украинцы, застрявшие в Афинах
17 украинцев, прибывших рейсами из Киева в Афины, задержали греческие правоохранители и не позволили покидать территорию аэропорта. Сами путешественники говорят: тщательно изучили все правила въезда и имели необходимые документы.
С задержанными в Афинах Ларисой Семиз, которая ехала на лечебный курорт вместе с внучками, и студенткой Анной Валевской, которая ехала в Париж, пообщались ТСН.
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Ехали на курорт
По словам Ларисы Семиз, перед путешествием она тщательно изучала ситуацию. Перед тем, как брать двух внучек и садиться в самолет, женщина была уверена, что хорошо все изучила и ее пустят. Тем более, она получила разрешение от центрального офиса Ryanair.
Авиакомпания сказала сначала, что мы не можем лететь, а потом я показала бронирования в этом городе, и на регистрации ответили, что отправили в греческую миграционную службу. Позвали и сказали, что можно проходить. Они звонили в центральный офис авиалиний в Ирландии и там дали добро нас отправлять,
– говорит Лариса.
Женщина ездит в Грецию на один и тот же курорт много лет, потому что именно там лечит спину. Накануне самолет из Украины привез туда ее друзей – всех пустили. Она с ними тоже созвонилась. "И здесь, по прилету, они стали спрашивать разрешение на проживание. Больше ничего, никакой другой документ их не интересовал", – добавляет Лариса.
Условия, в которых их поместили, задержанные называют ужасными: спали прямо на деревянных кроватях без постели, первые часы не имели доступа ни к туалету, ни к воде.
Летела транзитом в Париж
Вместе с ней оказалась студентка Анна Валевская. Ее задержали, хоть в ЕС разрешили въезд студентам. "В конце июня пришло письмо из бизнес-школы, что у нас возобновляются аудиторные занятия. Я с собой взяла студенческий билет, свое подтверждение финансовых обязательств на обучение, письмо от университета, что открылись занятия. С пакетом документов я пришла в аэропорт Жуляны – меня пропускали", – рассказывает Анна.
Выяснилось, что девушка попала сюда из-за отсутствия именно студенческой визы. Но в Консульстве пообещали решить ее вопрос, потому что все подтверждающие документы об обучении у нее есть.
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Что говорят пограничники
В МИД говорят: в этом случае граждане явно рискнули. Потому что билеты на самолет и сам авиарейс не означает, что вам позволят попасть на территорию другого государства. За это не отвечают ни перевозчики, ни пограничники.
Мы не уполномочены отказывать в пересечении госграницы лицам, если на это нет законных оснований, отнесенных к компетенции Госпогранслужбы,
– объясняет начальник отделения инспекторов пограничной службы ВПС "Жуляны" Анатолий Рудзинский.
Поэтому перед вылетом нужно зайти на сайт Министерства иностранных дел. Там есть карта, где четко написано, какую категорию граждан впускают в страну.
Задержание 17 украинцев в Афинах: главное
- Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами лоукостеров из Киева.
- По словам пассажиров, по прибытии в аэропорту во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.
- Более того, отправили людей ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах, которые не имели элементарных условий для комфорта.
- Украинцы жаловались на то, что не было ни еды, ни воды, спали прямо на деревянных двухъярусных кроватях.
- Украинские дипломаты в Греции объяснили задержанным, что их не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- Задержанные украинцы имели действительные отрицательные тесты на коронавирус, которые и предъявили украинским пограничникам.
- Украинцев уже посещал консул. Дипломатическая служба работает, чтобы застрявшим 17 лицам не поставили депортацию, ведь это запретит им дальнейший въезд в страны ЕС.