Когда задержанные в Греции украинцы смогут вернуться домой
В Афинах после прилета задержали группу украинцев. Их не пустили в Грецию, ведь ЕС не дал разрешение на въезд гражданам Украины после карантина.
Загалом було затримано 17 громадян України, серед яких двоє дітей. До Афін вони прилетіли з Києва, повідомили у Посольстві України в Греції.
Варте уваги Чому не пропустили українців в аеропорту Афін: історія з перших вуст
Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до не пропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".
Повернуться до України вони двома рейсами Афіни – Київ:
- Ryanair - 06 липня (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження);
- Wizzair - 07 липня о 21.55.
Як українці змогли вилетіти до Греції
Україна не входить до переліку третіх країн, яким ЄС дозволи в'їзд після карантину. Відтак з туристичною метою цього зробити не вдасться. Хоча спроби були. В тому числі і в Греції, куди українці направлялися літаками.
"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію", – відзначили в українському посольстві.
Затримання 17 українців в Афінах: головне
- Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів з Києва.
- За словами пасажирів, після прибуття на летовищі під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.
- Окрім того, їх відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. В них забрали багаж.
- Українці скаржилися на те, що не мали ні їжі, ні питва, спали просто на дерев'яних двоярусних ліжках.
- Українські дипломати в Греції пояснили затриманим, що їх не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
- Затримані українці мали дійсні негативні тести на коронавірус, які і пред'явили українським прикордонникам.