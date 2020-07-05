В Афинах после прилета задержали группу украинцев. Их не пустили в Грецию, ведь ЕС не дал разрешение на въезд гражданам Украины после карантина.

Загалом було затримано 17 громадян України, серед яких двоє дітей. До Афін вони прилетіли з Києва, повідомили у Посольстві України в Греції.

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Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до не пропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".

Повернуться до України вони двома рейсами Афіни – Київ:

Ryanair - 06 липня (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження);

Wizzair - 07 липня о 21.55.

Як українці змогли вилетіти до Греції

Україна не входить до переліку третіх країн, яким ЄС дозволи в'їзд після карантину. Відтак з туристичною метою цього зробити не вдасться. Хоча спроби були. В тому числі і в Греції, куди українці направлялися літаками.

"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію", – відзначили в українському посольстві.

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