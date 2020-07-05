Сімнадцятьох українців прикордонники затримали в аеропорту Афін і відмовилися пропускати. Як причину відмови, грецька сторона назвала відсутність віз чи права на проживання.

Про причини, якими аргументували відмову, розповіла УНН одна з пасажирок – Ганна Валевська. Дівчина є однією із тих, кого грецька сторона не пропустила.

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Причина відмови

Ганні відмовили у безперешкодному потраплянні до Греції через те, що вона не мала студентської візи. Дівчина летіла до Парижа на навчання з трансфером в Афінах.

Причина відмови – відсутність у мене студентської візи, як мені пояснили на кордоні. Якщо я хочу, щоб мене впустили як студента – то потрібна студентська віза, як мені сказали,

– цитує Ганну УНН.

Так, наразі з дівчиною грецька сторона не спілкується. Щодо інших затриманих Ганна зазначила: їхали у відрядження і на відпочинок. "Мої сусіди – мало знаю... хтось турист, хтось у відрядження. Причина відмови – сказали, що їм для в'їзду потрібна довгострокова віза або дозвіл на проживання", – повідомила пасажирка.

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Паспортів на руках немає

Вона уточнила, що у неї є квиток до Парижа на завтра, однак ситуація поки незрозуміла. "Співробітник посольства мене запевнив, що вони працюють над моєю ситуацією. Якщо потрібно буде повертатися до Києва, то робоча версія – це регулярний рейс Wizzair/Ryanair у вівторок. Квитків посадочних у нас на руках немає", – розповіла Ганна.

До того ж, за словами дівчини, паспорти українцям ще не повернули. Вона додала, що консул спілкувався з кількома пасажирами індивідуально, проте чи будуть якісь зміни чи допомога до вівторка – пасажирка не знає.

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