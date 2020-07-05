Чому не пропустили українців в аеропорту Афін: історія з перших вуст
Сімнадцятьох українців прикордонники затримали в аеропорту Афін і відмовилися пропускати. Як причину відмови, грецька сторона назвала відсутність віз чи права на проживання.
Про причини, якими аргументували відмову, розповіла УНН одна з пасажирок – Ганна Валевська. Дівчина є однією із тих, кого грецька сторона не пропустила.
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Причина відмови
Ганні відмовили у безперешкодному потраплянні до Греції через те, що вона не мала студентської візи. Дівчина летіла до Парижа на навчання з трансфером в Афінах.
Причина відмови – відсутність у мене студентської візи, як мені пояснили на кордоні. Якщо я хочу, щоб мене впустили як студента – то потрібна студентська віза, як мені сказали,
– цитує Ганну УНН.
Так, наразі з дівчиною грецька сторона не спілкується. Щодо інших затриманих Ганна зазначила: їхали у відрядження і на відпочинок. "Мої сусіди – мало знаю... хтось турист, хтось у відрядження. Причина відмови – сказали, що їм для в'їзду потрібна довгострокова віза або дозвіл на проживання", – повідомила пасажирка.
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Паспортів на руках немає
Вона уточнила, що у неї є квиток до Парижа на завтра, однак ситуація поки незрозуміла. "Співробітник посольства мене запевнив, що вони працюють над моєю ситуацією. Якщо потрібно буде повертатися до Києва, то робоча версія – це регулярний рейс Wizzair/Ryanair у вівторок. Квитків посадочних у нас на руках немає", – розповіла Ганна.
До того ж, за словами дівчини, паспорти українцям ще не повернули. Вона додала, що консул спілкувався з кількома пасажирами індивідуально, проте чи будуть якісь зміни чи допомога до вівторка – пасажирка не знає.
Затримання 17 українців в Афінах: головне
- Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів з Києва.
- За словами пасажирів, після прибуття на летовищі під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.
- Більше того, відправили людей ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту.
- Українці скаржилися на те, що не мали ні їжі, ні питва, спали просто на дерев'яних двоярусних ліжках.
- Українські дипломати в Греції пояснили затриманим, що їх не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
- Затримані українці мали дійсні негативні тести на коронавірус, які і пред'явили українським прикордонникам.