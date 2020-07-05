Їх ніхто не затримував, – МЗС про ситуацію із 17 українцями в аеропорту Афін
У Міністерстві закордонних справ заявили, що 17 українців у аеропорту Афін ніхто не затримував. Як наголосили у відомстві, їх не пропустили на територію Греції через карантинні обмеження.
Пояснення МЗС України щодо ситуації з українцями у Греції
Детальніше про ситуацію розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. Його слова передає інформаційна агенція Укрінформ.
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Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку з чинними обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання,
– зауважив дипломат.
За його словами, зараз посольство України в Греції опікується цим питанням. Також Погорельцев анонсував, що 6 липня щодо ситуації з українцями в Греції МЗС надасть "розгорнутий коментар".
"Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з погляду епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни", – підсумував директор Департаменту консульської служби МЗС.
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Коротко про затримання українців у Греції
- Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами з Києва. Користувалися вони послугами лоукотерів Ryanair і Wizz Air.
- За словами пасажирів, після прибуття на летовищі під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей віком 8 та 9 років.
- Більше того, відправили людей ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, зокрема дітей. Також грецька поліція відібрала в українців всі речі, не дає воду та їжу, а також погрожує депортацією.
- Українські дипломати в Греції пояснили затриманим, що їх не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
- Пасажири додають, що перед вильотом в аеропорту "Київ" на реєстрації їх суворо розпитували та розглядали весь пакет документів. Люди навіть зробили тест на коронавірус у лабораторії та надали його результати з мокрою печаткою. А коли вони все показали й розповіли, їх пропустили на паспортний контроль.