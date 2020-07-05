У Міністерстві закордонних справ заявили, що 17 українців у аеропорту Афін ніхто не затримував. Як наголосили у відомстві, їх не пропустили на територію Греції через карантинні обмеження.

Пояснення МЗС України щодо ситуації з українцями у Греції

Детальніше про ситуацію розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. Його слова передає інформаційна агенція Укрінформ.

До теми В Афінах затримали 17 українців, які прибули рейсами з Києва: подробиці і відео

Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку з чинними обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання,

– зауважив дипломат.

За його словами, зараз посольство України в Греції опікується цим питанням. Також Погорельцев анонсував, що 6 липня щодо ситуації з українцями в Греції МЗС надасть "розгорнутий коментар".

"Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з погляду епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни", – підсумував директор Департаменту консульської служби МЗС.

Радимо ознайомитися У які країни українці можуть подорожувати без обмежень через коронавірус: перелік

Коротко про затримання українців у Греції