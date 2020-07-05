В Министерстве иностранных дел заявили, что 17 украинцев в аэропорту Афин никто не задерживал. Как отметили в ведомстве, их не пропустили на территорию Греции из-за карантинных ограничений.

Объяснение МИД Украины относительно ситуации с украинцами в Греции

Подробнее о ситуации рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. Его слова передает информационное агентство Укринформ.

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Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение,

– отметил дипломат.

По его словам, сейчас посольство Украины в Греции занимается этим вопросом. Также Погорельцев анонсировал, что 6 июля по ситуации с украинцами в Греции МИД предоставит "развернутый комментарий".

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период: планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности / порядке въезда в ту или иную иностранную страну", – подытожил директор Департамента консульской службы МИД.

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Коротко о задержании украинцев в Греции