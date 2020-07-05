Их никто не задерживал, – МИД о ситуации с 17 украинцами в аэропорту Афин
В Министерстве иностранных дел заявили, что 17 украинцев в аэропорту Афин никто не задерживал. Как отметили в ведомстве, их не пропустили на территорию Греции из-за карантинных ограничений.
Объяснение МИД Украины относительно ситуации с украинцами в Греции
Подробнее о ситуации рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. Его слова передает информационное агентство Укринформ.
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Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение,
– отметил дипломат.
По его словам, сейчас посольство Украины в Греции занимается этим вопросом. Также Погорельцев анонсировал, что 6 июля по ситуации с украинцами в Греции МИД предоставит "развернутый комментарий".
"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период: планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности / порядке въезда в ту или иную иностранную страну", – подытожил директор Департамента консульской службы МИД.
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Коротко о задержании украинцев в Греции
- Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами из Киева. Пользовались они услугами лоукотерів Ryanair и Wizz Air.
- По словам пассажиров, после прибытия на аэродроме во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них 15 взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.
- Более того, отправили людей ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах, в частности детей. Также греческая полиция отобрала у украинцев все вещи, не дает воду и еду, а также угрожает депортацией.
- Украинские дипломаты в Греции объяснили задержанным, что их не захотели впускать в Греции из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- Пассажиры добавляют, что перед вылетом в аэропорту "Киев" на регистрации их строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов. Люди даже сделали тест на коронавирус в лаборатории и предоставили его результаты с мокрой печатью. А когда они все показали и рассказали, их пропустили на паспортный контроль.