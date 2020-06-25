Деякі країни починають послаблювати обмеження на в'їзд іноземців, в тому числі з України. В деяких країнах для українців немає потреби відбувати самоізоляцію.

Куди українці можуть в'їхати без обмежень через коронавірус

Одразу чотири країни готові приймати українців без обмежень, які пов'язані з коронавірусом. Це Албанія, США, Ірландія та Сербія, повідомляє 24 канал.

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З 1 липня до переліку цих країн додасться і Туреччина. Поки там у пунктах пропуску передбачено медичний огляд на предмет наявності симптомів Covid у пункті медичного контролю. В разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно проводиться ПЛР тест.

Тестуватимуть по прибуттю і в Тунісі. Але з 27 червня. Поки ж в'їзд в цю країну для іноземців закритий.

Для тих, хто бажає потрапити в Чорногорію, слід мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

А як щодо країн ЄС

Євросоюз не скасовував безвізовий режим з Україною. Однак не всі країни ЄС відкрили свої кордони для іноземців. Для прикладу, в Польщу поки закриті туристичні поїздки. Як і в Німеччину.

Щодо інших країн та умови в'їзду до них українців – можна ознайомитися на сайті МЗС.



Які країни відкрили кордони для України / Інфографіка 24 каналу

