4 июля 17 украинцев отказались впускать в Грецию из-за запрета на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран. Людей задержали прямо в аэропорту Афин, и они все еще не вернулись домой.

Сайт 24 канала выясняет, кто виноват в случившемся, и что необходимо учесть перед поездкой за границу во время пандемии.

Почему украинцы не могут свободно въезжать в Европу?

С 1 июля Евросоюз открыл свои границы для свободного въезда граждан 15 стран. Украины среди них нет, существует только ряд исключений. Так, в страны ЕС могут въехать люди с разрешением на проживание или их граждане (включая членов семей), также можно осуществлять так называемые "обязательные" путешествия: для сезонных работников, рабочих из сферы транспорта, медиков.

Важно К задержанным в Афинах украинцам допустили консула: детали инцидента

В служебных целях могут въезжать на территорию ЕС дипломаты, военные, работники гуманитарных и международных организаций. Разрешено пересекать границы и транзитным пассажирам и людям, которые могут документально подтвердить важные семейные обстоятельства (например, смерть родственника).

Речь идет о 26 государствах Европейского союза (кроме Ирландии) и странах, ассоциированных с Шенгенской зоной: Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн. На практике каждое государство решает самостоятельно, кого именно впускать на свою территорию. Общий перечень "въездных" лиц в дальнейшем планируют расширить.

Список стран "зеленой" зоны Евросоюз будет пересматривать каждые две недели.

Введение или исключение из него отдельных государств будет зависеть от ряда критериев:

реагирования страны на эпидемию в целом: объемы тестирования, меры сдерживания распространения вируса, информирование населения и т. п;

количества новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч населения (должно быть ниже, чем средний показатель в Евросоюзе, или близкое к этому число);

все эти 14 дней количество новых случаев должно быть стабильным или уменьшаться.



Куда сейчас могут летать украинцы / Инфографика 24 канала

Имеют ли право пропускать туристов на границе?

Как объясняли в ГПСУ, правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС. Украинская сторона готова возобновить международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

Госпогранслужба не имеет полномочий закрывать выезд из государства для граждан, кроме перечня причин, установленных законом. Тогда как ряд международных норм и Конституция запрещают пограничникам проверять, с какой целью человек летит за границу – это является вмешательством в его личные дела. В ситуации с украинскими туристами в Греции, по словам пограничников, с документами пассажиров было все в порядке.

Какую ответственность несет перевозчик?

Как отмечает эксперт по авиационному праву Андрей Гук, перевозчики должны проверять только наличие документов, а не их подлинность. То есть проверка работниками авиакомпании или наземного обслуживания документов пассажира не является гарантией того, что с ними все в порядке.

Читайте также Когда задержанные в Греции украинцы смогут вернуться домой

Однако перевозчик должен отвечать за невыполнение обязанности проверить у пассажиров наличие всех необходимых для въезда в другую страну документов перед началом перевозки. Речь идет о ситуации, если эта перевозка произошла, по сути, нелегально. В такой ситуации на перевозчика могут наложить штраф: в Украине от 8 500 до 17 000 гривен за каждого пассажира, в ЕС – от 3 000 до 5 000 евро.

Пассажир должен по требованию перевозчика или государственных органов оплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении в случае депортации. Авиаперевозчик, в свою очередь, имеет право не возвращать уплаченные пассажиром суммы за полет в место депортации.

Следствие ситуации, в которой оказались украинские туристы в Греции, – авиакомпании могут быть оштрафованы от 3 000 до 5 000 евро за каждого пассажира и будут обязаны перевезти этих пассажиров в Украину (или оплатить такую перевозку). А пассажиры не смогут вернуть от авиакомпаний уплаченные за билеты средства, да еще и по требованию перевозчиков могут быть обязаны компенсировать все расходы, включая штрафы,

– подытожил эксперт.

Стоит отметить, что депортация также предусматривает запрет въезда пассажира в Евросоюз на несколько лет.

Инцидент с украинскими туристами в Греции: кто же виноват?

Как пишет Европейская правда, в случае пассажиров Wizz Air, здесь ошибка, вероятно, именно греческой стороны. Перед вылетом документы всех пассажиров тщательно проверили представители лоукостера, нескольких пассажиров даже не пустили на рейс – летели только те, кто причиной поездки указал "бизнес-путешествие" и предъявил соответствующие подтверждения.



В случае пассажиров Wizz Air, вероятно, виновата греческая сторона / Фото unsplash

Однако сейчас и они не дают права на въезд в Грецию. Дело в том, что на прошлой неделе в Timatic (система IATA, которая показывает актуальные въездные требования стран) появилась информация о том, что государство закрыто только для туристов. Но в правилах, которыми руководствуются греческие пограничники, единственное исключение для въезда бизнес-путешественников – наличие письменного согласования с консульством Греции за рубежом (украинцы таких документов не имели).

Кроме того, Афины, с выходом из карантина неоднократно меняли правила въезда в страну и процедуру допуска вплоть до полного закрытия границ для туристов.

К теме Заключенные в Греции: чему научила ситуация с украинскими туристами?

Что касается пострадавших в этой ситуации пассажиров Ryanair, не все так однозначно: часть из них не скрывают, что прилетели как туристы, а их документы перед посадкой не проверяли в принципе.

Что стоит учесть перед поездкой за границу?

Прежде всего украинцам рекомендуют в принципе воздержаться от таких поездок без крайней необходимости.

Если же вариантов нет, МИД советует перед поездкой обязательно связаться с авиакомпанией или туристической фирмой, через которую бронировали путешествие, для уточнения актуального состояния ограничений в стране – ситуация может динамично меняться. Также стоит связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, и соответствующим представительством здесь.

Можно дополнительно отслеживать ситуацию самостоятельно. МИД создал интерактивную онлайн-карту, где отражена актуальная информация о въезде и транзите украинцев для каждой страны отдельно. Данные постоянно обновляются.



Онлайн-карта от МИД, по состоянию на 6 июля выглядит так / Скриншот

На случай чрезвычайной ситуации, вроде отмены или переноса рейса, следует позаботиться о наличии дополнительных денег (как наличных, так и на карте), необходимых лично вам медикаментов (лучше брать "с запасом") и средств индивидуальной защиты (маски, антисептики и т. п.).