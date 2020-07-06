Якщо ви раптом зараз вирішуєте куди поїхати – благаю вирушайте на дачу до батьків або пізнавайте свою країну.

За время карантина я занималась всякой ерундой. В частности делила людей на разные категории (хороших и плохих, если честно) и может вы скажете, что это плохо, но я так все равно делала и мне не стыдно, что я оцениваю людей. Я не учу их жить, просто наблюдаю, как они мучаются тихонько.

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Мы пережили карантин

Как только случился карантин я много общалась со знакомыми психологами –получается, что у меня есть доступ к лучшим, которые говорят на наших, местных языках и я этим пользуюсь и прислушиваюсь сильно.

Каждый из специалистов говорил очень похожие вещи о карантине: