Ув'язненні в Греції: чого навчила ситуація з українськими туристами?
Якщо ви раптом зараз вирішуєте куди поїхати – благаю вирушайте на дачу до батьків або пізнавайте свою країну.
За время карантина я занималась всякой ерундой. В частности делила людей на разные категории (хороших и плохих, если честно) и может вы скажете, что это плохо, но я так все равно делала и мне не стыдно, что я оцениваю людей. Я не учу их жить, просто наблюдаю, как они мучаются тихонько.
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Мы пережили карантин
Как только случился карантин я много общалась со знакомыми психологами –получается, что у меня есть доступ к лучшим, которые говорят на наших, местных языках и я этим пользуюсь и прислушиваюсь сильно.
Каждый из специалистов говорил очень похожие вещи о карантине:
Что эта ситуация похожа на смерть близкого, когда ты ничего не можешь сделать, тебе тяжело, но нужно жить дальше. Не надо себя обманывать – это все серьезно, но мы живы.
Что будет ощущение, что у тебя отобрали свободу и нужно выходить на улицу, ходить, бегать, смотреть на поля, чтоб психологически обрести эту свободу. Особенно это нужно мужчинам, которых поместили в вынужденные условия замкнутости, а они это трудно переживают и будут искать способы к свободе, саботировать даже жизнь в попытках освободиться.
Что нужно сконцентрироваться на тех моментах, на которые мы имеем влияние и перестать ныть по поводам, на которые не можем влиять.
Что в идеале начать что-то создавать рукотворно и получать результат. Типа сделать забор, починить крышу, из старых побитых плиток сделать мозаику, написать роман, снять на телефон документалку о своей семье. Это даст ощущение реальной плодотворности и это сильно лечит.
Не ройте себе ж могилу
И вот вернемся к хорошим и плохим людям. Вернее, нет. К умным и не очень.
Одни, как я с мужем (ну, конечно мы умные) сняли дачу на пол года, потратив бюджет, который обычно сливаем за полтора месяца во Франции или Италии, и решили, что не будем дергаться. Ведь когда еще мы проведем пол года в доме на реке под Киевом.
Другие, (я удивлена количеством людей на фоне европейских пейзажей у меня в ленте) первыми же рейсами – улетели. Кто-то прилетели, кто-то застряли.
Это я не ехидничаю, просто вспомнились пословицы про пекло в которое не стоит спешить раньше старших и спешку, результаты которой приводят к ехидному смеху окружающих. И картина с кладбища, на которой люди прыгают на гроб с криками "на кого ж ти мене покинув!?"
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Если вы вдруг сейчас решаете куда вам поехать – умоляю отправляйтесь на дачу к родителям или познавайте свою страну. На крайняк – на авто по Европе, где вам не надо будет ночевать в тюрьме со своими детьми.