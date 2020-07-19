Хотя ряд стран уже открыли свои границы для туристов, все же многие из них устанавливают жесткие условия для въезда. В частности, в несколько государств вы не сможете попасть без страхования на случай заболевания COVID-19.

Сайт 24 канала рассказывает, для каких заграничных поездок нужно оформлять такое страхование и какие расходы покрывает полис.

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Страхование от COVID-19 за рубежом: где это необходимо?

С действующим статусом и условиями въезда в страны мира вы можете ознакомиться с помощью интерактивной карты от МИД Украины, данные которой обновляются ежедневно. По состоянию на сегодня страховой полис, который покрывает расходы на лечение COVID-19, при въезде требуют Турция и Танзания.

Однако оформлять соответствующие документы рекомендовано для любых зарубежных поездок без исключения. Стоит отметить, что не все страховые полисы покрывают лечение COVID-19, поэтому детали нужно уточнять.

В Турции такое страхование можно купить по прилету в аэропорт. 21 июня здесь презентовали новый страховой полис от коронавируса для туристов. Сумма страхового покрытия – от 2 до 7 тысяч евро, стоимость полиса – от 13 до 23 евро. Приобрести его можно онлайн, у туроператоров или у авиакомпании.

В Турции полис можно приобрести по прилету / Фото unsplash

Что покрывает полис?

Если вы желаете оформить страховку самостоятельно, это можно сделать в ряде украинских страховых компаний. Стандартный пакет в целом предусматривает покрытие расходов на проведение теста и лечение COVID-19 на период до 15 дней.

Приобретя расширенный пакет, турист получает продленное на 10 дней действие полиса на случай, если он задержался за границей из-за болезни, а также – изменение даты обратного билета. Страхование может быть и расширено – при нахождении за границей до 365 дней.

Полис можно оформить самостоятельно, или же у туроператора / Фото unsplash

Стоимость страхования зависит от страны прибытия, пакета услуг, длительности путешествия и лимита покрытия. Расходы на обсервацию и карантин большинство страховых полисов не покрывают.

Страховка с покрытием расходов на лечение COVID-19 может входить и в стоимость тура. Кроме того, есть возможность оформить страхование на случай инфицирования еще до выезда за границу – чтобы потери были минимальными. Тогда человеку полностью или частично вернут стоимость тура. В частности, в условиях пандемии COVID-19 договоры также могут предусматривать защиту от таких рисков:

"закрытие" страны, где объявлена эпидемия COVID-19;

диагностирование COVID-19 в Украине – перенос или отмена поездки из-за этого;

невозможность воспользоваться обратным рейсом из-за пребывания на самоизоляции (вследствие болезни или контакта с больным).

Страховые компании не всегда оплачивают тесты на COVID-19, которые являются обязательным условием для въезда в некоторые страны. Кроме того, полис может действовать только за рубежом (то есть расходы на лечение в Украине для украинцев в таком случае не предусмотрены).

Что стоит учесть перед поездкой за границу?

Украинцам рекомендуют в принципе воздержаться от путешествий за границу без надобности.

Если же вариантов нет, МИД советует перед поездкой обязательно связаться с авиакомпанией или туристической фирмой, через которую бронировали путешествие, для уточнения актуального состояния ограничений в стране – ситуация может динамично меняться. Также стоит связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, и соответствующим представительством здесь.

Сейчас рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж / Фото unsplash

На случай чрезвычайной ситуации, как отмена или перенос рейса, следует позаботиться о наличии дополнительных денег (как наличных, так и на карте), необходимых лично вам медикаментов (лучше брать "с запасом") и средств индивидуальной защиты (маски, антисептики и т. п.).