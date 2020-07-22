Самые безопасные страны для путешествий: инфографика
Для путешествий в 2020 году самой безопасной страной был назван Катар. По рейтингу аналитического сервиса в тройку также вошли Тайвань и ОАЭ.
Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг стран, в которые безопасно путешествовать. Антирейтинг по данным сервиса возглавила Венесуэла.
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Десятка безопасных стран для путешествий
- Первое место занимает Катар с 88,1 балла;
- Второе принадлежит Тайваню – 84,7 балла;
- ОАЭ – 84,5 балла;
- Грузия – 79,5 балла;
- Оман – 79,4 балла;
- Гонконг – 79,1 балла;
- Словения – 79 баллов;
- Остров Мэн – 78,7 балла;
- Швейцария – 78,4 балла;
- Япония – 78,3 балла.
А вот Украина получила рейтинг 51,16. Ее опередили Россия с результатом 59,40, Беларусь с 74,98 и Никарагуа – 54,46.
Самые безопасные страны для путешествий / Инфографика 24 канала
Для создания рейтинга были использованы данные, которым не более 36 месяцев. Индекс обновляется два раза в год.
Индекс преступности:
- уровень преступности ниже 20 – очень низкий;
- между 20 и 40 – низкий;
- между 40 и 60 – умеренный;
- уровень преступности между 60 до 80 – высокий;
- более 80 – очень высокий.