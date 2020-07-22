Для путешествий в 2020 году самой безопасной страной был назван Катар. По рейтингу аналитического сервиса в тройку также вошли Тайвань и ОАЭ.

Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг стран, в которые безопасно путешествовать. Антирейтинг по данным сервиса возглавила Венесуэла.

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Десятка безопасных стран для путешествий

Первое место занимает Катар с 88,1 балла;

Второе принадлежит Тайваню – 84,7 балла;

ОАЭ – 84,5 балла;

Грузия – 79,5 балла;

Оман – 79,4 балла;

Гонконг – 79,1 балла;

Словения – 79 баллов;

Остров Мэн – 78,7 балла;

Швейцария – 78,4 балла;

Япония – 78,3 балла.

А вот Украина получила рейтинг 51,16. Ее опередили Россия с результатом 59,40, Беларусь с 74,98 и Никарагуа – 54,46.



Самые безопасные страны для путешествий / Инфографика 24 канала

Для создания рейтинга были использованы данные, которым не более 36 месяцев. Индекс обновляется два раза в год.

Индекс преступности: