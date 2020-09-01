Денис Шмигаль пояснив, що рішення про закриття кордонів для іноземців було схвалено для того, щоб зупинити "імпорт" коронавірусної хвороби. Водночас він підкреслив, що кордони можуть знову відкрити при спаді нових випадків захворювання.

Закриття кордонів для іноземців було вимушеним рішенням. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Сніданку з 1+1".

Важливо Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям вже з 28 серпня: деталі

Ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала рости. Якщо кількість хворих знизиться, то можемо знову відкрити кордони,

– розповів очільник уряду.

Водночас він зауважив, що для тих іноземців, які приїздять в Україну для навчання або бізнесу, в'їзд не закритий. Мовляв, проблема не в тому, щоб іноземці не в'їжджали зовсім, а в тому, щоб зробити це контрольованим.

Кордони закрили з 28 серпня. "З моменту закриття кордону для іноземців в нашу країну в'їхали вже 21 тисяча іноземців – представники бізнесу, дипломати, студенти", – зазначив Денис Шмигаль.

Коротко про закриття кордонів: