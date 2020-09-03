В Умані, куди на святкування Рош га-Шана приїжджають хасиди, з 10 вересня встановлять спеціальні пункти. Там стежитимуть за дотриманням карантину паломниками.

У місті встановлять 5 карантинних пунктів

У цих пунктах чергуватимуть поліцейські, рятувальники, прикордонники та фахівці Держспоживслужби. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій у фейсбуці.

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Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради Умані. Загалом у місті встановлять 5 карантинних пунктів.

Які функції пунктів:

У пунктах роз'яснюватимуть протиепідеміологічні заходи.

Здійснюватимуть температурний скринінг.

Оглядатимуть людей, речі та транспортні засоби.

Складатимуть протоколи про адмінпорушення.

Стаціонарними пунктами в Умані не обмежились, кажуть, що ще працюватимуть мобільні групи зі схожими функціями.

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