Рош га-Шана під час пандемії: в Умані встановлять карантинні пункти для хасидів
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В Умані, куди на святкування Рош га-Шана приїжджають хасиди, з 10 вересня встановлять спеціальні пункти. Там стежитимуть за дотриманням карантину паломниками.
У місті встановлять 5 карантинних пунктів
У цих пунктах чергуватимуть поліцейські, рятувальники, прикордонники та фахівці Держспоживслужби. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій у фейсбуці.
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Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради Умані. Загалом у місті встановлять 5 карантинних пунктів.
Які функції пунктів:
- У пунктах роз'яснюватимуть протиепідеміологічні заходи.
- Здійснюватимуть температурний скринінг.
- Оглядатимуть людей, речі та транспортні засоби.
- Складатимуть протоколи про адмінпорушення.
Стаціонарними пунктами в Умані не обмежились, кажуть, що ще працюватимуть мобільні групи зі схожими функціями.
Хасиди в Умані: що варто знати
- Щороку тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський новий рік.
- Саме в Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман.
- Через пандемію коронавірусу уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили паломників відмовитися від паломництва в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть.
- Станом на початок вересня в Умань уже приїхали понад 5 десятків хасидів.
- Зазначимо, що до 28 вересня уряд закрив кордони України для іноземців.
- 2 вересня Кабмін також змінив правила для в'їзду на українську територію.Мовиться про заборону на транзит протягом 2 діб. Адже багато паломників казали, що вони в Україні лише проїздом, а натомість залишались.