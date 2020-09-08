Ізраїльські поліцейські допоможуть українським колегам під час Рош га-Шана
Ізраїль обіцяє направити поліцейських в Україну. Шестеро ізраїльських правоохоронців мають допомогти українським колегам забезпечувати порядок під час Рош га-Шана.
Уряд Ізраїлю підтвердив приїзд поліцейських
Про співпрацю між Тель-Авівом та Києвом домовлялись 7 вересня, а наступного дня вже погодили візит поліцейських. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у фейсбуці.
До теми Для хворих на коронавірус хасидів в Умані відкриють госпіталь
8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції,
– написав Єнін.
Що таке Рош га-Шана?Це єврейський Новий рік, який святкується два дні. У 2020 році він припадає на період з вечора 18 вересня по вечір 20-го.
Щороку тисячі паломників прибувають в Умань на Рош га-Шана, оскільки тут похований раббі Нахман – засновник бреславського хасидизму.
Святкування в Умані під час карантину
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити.
- Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.
- Станом на початок вересня, в Україну прибули близько 500 хасидів.
- Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на 2 дні, однак залишились довше.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.