Ізраїль обіцяє направити поліцейських в Україну. Шестеро ізраїльських правоохоронців мають допомогти українським колегам забезпечувати порядок під час Рош га-Шана.

Уряд Ізраїлю підтвердив приїзд поліцейських

Про співпрацю між Тель-Авівом та Києвом домовлялись 7 вересня, а наступного дня вже погодили візит поліцейських. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у фейсбуці.

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8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції,

– написав Єнін.

Що таке Рош га-Шана? Це єврейський Новий рік, який святкується два дні. У 2020 році він припадає на період з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Щороку тисячі паломників прибувають в Умань на Рош га-Шана, оскільки тут похований раббі Нахман – засновник бреславського хасидизму.

Святкування в Умані під час карантину