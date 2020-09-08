Для хворих на коронавірус хасидів в Умані відкриють госпіталь
Станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіли 6 хасидів. Для паломників, які хворі на коронавірус у легкій формі, розгорнуть інфекційний госпіталь.
Для осіб, які контактували з інфікованими, планують відкрити ізолятор. Це повідомила пресслужба Головного управління Держспоживслужби Черкащини.
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Як борються із поширенням COVID-19 в Умані
На зустрічі в Держспоживслужбі обговорили дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих закладах охорони здоров’я.
Пресслужба зазначила, що у 6 хасидів, які занедужали на COVID-19, легка форма перебігу хвороби. Цих паломників розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.
Також на період паломництва хасидів в Умані до "першої хвилі" медичних закладів тимчасово додали Маньківську районну лікарню. Про це проінформувала керівниця управління охорони здоров’я Лариса Кошова на нараді в Черкаській держадміністрації.
Що варто знати про хасидів в Умані
- Щороку тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський новий рік.
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.
- Однак, станом на початок вересня, в Україну прибули близько 500 хасидів.
- Паломники вдались до хитрощів через обмеження в'їзду іноземців в Україну. Вони стверджували, що приїхали транзитом, тобто на 2 дні, однак залишились довше.
- Напередодні святкування Рош га-Шана в Умані посилили карантинні обмеження.