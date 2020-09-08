Станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіли 6 хасидів. Для паломників, які хворі на коронавірус у легкій формі, розгорнуть інфекційний госпіталь.

Для осіб, які контактували з інфікованими, планують відкрити ізолятор. Це повідомила пресслужба Головного управління Держспоживслужби Черкащини.

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Як борються із поширенням COVID-19 в Умані

На зустрічі в Держспоживслужбі обговорили дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Пресслужба зазначила, що у 6 хасидів, які занедужали на COVID-19, легка форма перебігу хвороби. Цих паломників розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

Також на період паломництва хасидів в Умані до "першої хвилі" медичних закладів тимчасово додали Маньківську районну лікарню. Про це проінформувала керівниця управління охорони здоров’я Лариса Кошова на нараді в Черкаській держадміністрації.

Що варто знати про хасидів в Умані