Паломників, що прибули в Україну до заборони в'їзду, протестують на COVID-19
Паломників, які прибули в Україну до заборони в'їзду, зобов'яжуть здати тест на коронавірус. Загалом у 2020 році Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.
Минулих років для святкування Рош га-Шана в Україні приїздили понад 30 тисяч хасидів. Цього року хасидів буде в 10 разів менше. Про це повідомили в пресслужбі МВС.
До речі Через хасидів в Умані серйозно посилили карантин: перелік нових обмежень
Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19,
– наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім цього, під час святкування єврейського Нового Року посилили карантин. Зокрема, заборонили проводити масові культурні заходи, нічну роботу закладів харчування та стихійну торгівлю. Також правоохоронці патрулюватимуть на вулицях Умані.
Заборона в'їзду в Україну іноземцям: що відомо
- 26 серпня уряд заборонив іноземцям в'їзд до України.
- Заборона діятиме до 28 вересня.
- Однак певним категоріям людей в'їзд таки дозволили. Зокрема, тим, що навчаються або проходять військову службу в Україні, постійно живуть в країні, їдуть транзитом та низці інших.
Паломництво хасидів в Умані у 2020 році: що варто знати
- В Умані похований засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман. Євреї, що сповідують цю релігію, вірять, якщо зустріти Рош га-Шана на могилі Нахмана, рік буде щасливим. Саме тому хасиди щароку приїжджають до Умані.
- Через пандемію коронавірусу паломництво хасидів вирішили обмежити. Уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили євреїв відмовитися від поїздки в Умань.
- Однак хасиди зазначили, що приїдуть. Станом на початок вересня в Україну прибули близько 500 паломників.
- Оскільки в'їзд іноземців в Україну заборонили, хасиди вдались до хитрощів. Євреї стверджували, що приїхали транзитом, тобто на 2 дні, однак залишились довше.