Паломників, які прибули в Україну до заборони в'їзду, зобов'яжуть здати тест на коронавірус. Загалом у 2020 році Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

Минулих років для святкування Рош га-Шана в Україні приїздили понад 30 тисяч хасидів. Цього року хасидів буде в 10 разів менше. Про це повідомили в пресслужбі МВС.

До речі Через хасидів в Умані серйозно посилили карантин: перелік нових обмежень

Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19,

– наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім цього, під час святкування єврейського Нового Року посилили карантин. Зокрема, заборонили проводити масові культурні заходи, нічну роботу закладів харчування та стихійну торгівлю. Також правоохоронці патрулюватимуть на вулицях Умані.

Заборона в'їзду в Україну іноземцям: що відомо

26 серпня уряд заборонив іноземцям в'їзд до України.

Заборона діятиме до 28 вересня.

Однак певним категоріям людей в'їзд таки дозволили. Зокрема, тим, що навчаються або проходять військову службу в Україні, постійно живуть в країні, їдуть транзитом та низці інших.

Паломництво хасидів в Умані у 2020 році: що варто знати