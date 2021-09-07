Он составляет 300 гривен в сутки и платить его нужно за все дни проживания. Полиция начала проводить рейды и вымогать деньги у владельцев квартир, где хасиды арендуют жилье.

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Для хасидов в Умани назначили максимальный туристический сбор

Местные власти установили перед приездом хасидов крупнейший в городе туристический сбор. Его сумма составляет 300 гривен в сутки. Причем платить нужно за столько дней, сколько туристы будут находиться в городе.

Поэтому местные власти совместно с правоохранителями взялись проводить рейды, заставляя владельцев апартаментов заплатить за каждого хасида,

– говорится в сообщении.

И часть хасидов, поселившихся в квартирах местных жителей, – сбор не оплатили, а арендодатели не требовали чеков. Туристы доплачивать отказывались. Именно поэтому возник небольшой скандал. Ведь платить сбор должны все туристы, которые хотят заселиться в отель или частный дом.

Обратите внимание! Ставка туристического сбора в Украине устанавливается решением соответствующего совета. Его надо оплачивать за каждые сутки временного размещения лица в месте проживания или ночлега. Она составляет до 30 гривен для туризма и до 300 гривен – для въездного. То есть до 0,5% или до 5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года.

Коротко о хасидах в Умани