Цього року в Умані перебувають близько 30 тисяч хасидів. У мережі пишуть, що вулиці міста – брудні, оскільки вже вивезли близько 18 тонн сміття.

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Додамо, міська голова Умані Ірина Плєтньова розповідала, що територія міста справді брудна, бо власники готелів начебто не хотіли займатись вивезенням сміття.

Є перші порушення

Поліція повідомляє, що наразі все спокійно. Правоохоронці отримали 13 заяв та повідомлень про події, пов'язані з хасидами. У результаті відкрили одну кримінальну справу, вона стосується наркотиків. Крім цього, склали 2 адміністративні протоколи про порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію держави.



Поліція патрулює місто / Фото поліції Черкащини

За весь час перебування хасидів в Умані 38 разів повідомляли про порушення порядку. Склали 6 адміністративних протоколів та порушили 3 провадження. Зокрема, щодо підробки довідок про ПЛР-тести та фальшиві водійські права.

В Умані чергують близько 1 тисячі правоохоронців. Вони патрулюють вулиці цілодобово. До слова, на допомогу українським поліцейським прибули 11 колег з Ізраїлю.

Перші випадки коронавірусу

Раніше повідомляли про нестійку епідемічну ситуацію в Умані. Там вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на свято. Місцева влада слідкує, щоб паломники дотримувались карантинних обмежень. Зауважимо, хасиди повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.

Щоб збільшити показники тестування хасидів, перед святом залучили волонтерів з України та Ізраїлю.



Хасиди в Умані / Фото "Думская"

Наймасовіша молитва

В Умані 6 вересня відбулася наймасовіша молитва хасидів, що називається Тікун а-Клалі. У ній взяли участь понад 10 тисяч людей. Паломники зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида. Вважають, що це покута за гріхи.

Захід пройшов спокійно, порушень не було.

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Що відомо про свято Рош га-Шана

Це свято ще називають єврейським Новим роком. У ці дні віряни моляться та переосмислюють своє життя, щоб Бог визначив йому гарну долю на наступний рік. Зазвичай його відзначають на початку осені. Цього року Рош га-Шана припадає 6 – 8 вересня.

В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму. Тому хасиди щороку на Новий рік приїздять до його могили.

Зверніть увагу! У 2020 році через карантин Україна закрила свої кордони. Попри це, тисячам паломників таки вдалось потрапили до Умані.



Перша ніч святкування в Умані / Фото поліції Черкащини