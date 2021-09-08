Попри зростання кількості нових хворих, хасиди під час перебування в Україні не дотримуються карантинних обмежень. Про це у коментарі 24 каналу повідомила начальниця Уманського головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

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Хасиди не дотримуються маскового режиму в Умані

Вона відзначила, що у 2020 році паломників до Умані приїхало значно менше – майже 5 тисяч. Втім тоді вони дотримувалися всіх вимог. Натомість у 2021 році ситуація кардинально інша.

Зараз вони вже не дотримуються ні маскового режиму, ні протиепідемічних вимог. Все сподіваються на Бога,

– підкреслила Качанова.

За її словами, епідемічна ситуація в Умані залишається нестійкою. Станом на 8 вересня в місті на COVID-19 захворіла 51 особа. У попередні 3 дні ця кількість була в межах 20 – 25 хворих.

Втім посадовиця зауважила, таке зростання нових інфікованих не можна на 100% пов'язувати саме з Рош га-Шана. Адже з початку вересня до міста прибули студенти на навчання, місцеві мешканці після відпусток. Остаточні результати будуть відомі після проведення відповідного аналізу.

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