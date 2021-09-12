За даними правоохоронців, трагедія сталася на дорозі Львів – Луцьк близько 01:00. За кермом перебував 22-річний житель Львова.

Зауважте Побачення обернулося смертю: під Харковом потонув автомобіль із людьми – ЗМІ

У поліції розповіли, що хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій не впорався з керуванням. Авто вилетіло на узбіччя та перекинулося.

У салоні перебували 4 людей: 17-річна дівчина та хлопці віком 17, 24 та 26 років. Пасажирка загинула на місці ДТП, 3 постраждалих – госпіталізували.

Водія затримали. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблої.

Трагедія на Яворівщині