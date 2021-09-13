Авария с участием автобуса с украинскими туристами произошла 13 сентября, примерно в 7:30 на 13-м километре трассы Мугла – Денизли.

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Детали ДТП с украинцами в Турции

У 54-летнего водителя туристического автобуса за рулем случился сердечный приступ. В это время он перевозил 41 российского и украинского туриста из Бодрума в Денизли.

В результате автобус с туристами потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся там со школьным автобусом.

Сразу после аварии на место инцидента отправились кареты скорой помощи, полицейские и спасатели.

Есть жертва и много пострадавших

Удалось выяснить, что водитель туристического автобуса умер на месте происшествия. Кроме того, в результате аварии пострадали 30 человек, в том числе и школьники. Состояние 3 из них – тяжелое. Сейчас пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Полиция начала расследование инцидента.

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