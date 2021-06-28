Авария произошла на трассе в районе Секе, что в провинции Айдын, примерно в 6:00 27 июня.

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Украинцы попали в ДТП в Турции

По предварительной информации, украинские туристы ехали в автобусе, которым управлял 52-летний местный житель. По неизвестной причине транспорт вышел из-под контроля, выехал на встречную полосу, где и врезался в другой автомобиль.

Сейчас идет расследование инцидента. По предварительным выводам, водитель микроавтобуса заснул за рулем.



Микроавтобус с украинскими туристами попал в ДТП в Турции / Фото Ege Haber

В результате аварии есть много пострадавших

В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортов, а также 1 пассажир и 5 туристов из Украины. Всех пострадавших доставили в местную больницу.



В аварии пострадали 5 украинцев / Фото Ege Haber

Авария случилась возле города Секе: смотрите карту

Обратите внимание! Накануне в Турции на популярном курорте возле города Мармарис вспыхнул лесной пожар, часть туристов эвакуировали. К счастью, пострадавших среди украинцев нет.