Аварія за участю автобуса з українськими туристами сталася 13 вересня, приблизно о 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла – Денізлі.

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Деталі ДТП з українцями у Туреччині

У 54-річного водія туристичного автобуса за кермом стався серцевий напад. У цей час він перевозив 41 російського та українського туриста з Бодрума до Денізлі.

У результаті автобус з туристами втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся там зі шкільним автобусом.

Одразу після аварії на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги, поліцейські та рятувальники.

Є жертва та багато постраждалих

Вдалося з'ясувати, що водій туристичного автобуса помер на місці події. Крім того, внаслідок аварії постраждали щонайменше 30 людей, зокрема й школярі. Стан 3 із них – важкий. Наразі постраждалих доставили до найближчих лікарень.

Водночас видання Olum Haberi пише, що травми отримали 49 людей. Зокрема, серед них 7 школярів та 41 український турист. Про російських туристів в автобусі ЗМІ не повідомляє.

Поліція розпочала розслідування інциденту.



Є жертва аварії в Туреччині за участю українців / Фото DHA

Реакція МЗС України

У коментарі 24 каналу речник відомства зазначив, що наразі всю інформацію про жертв і постраждалих уточнюють.

Доповнюємо новину...

Поліція розпочала розслідування інциденту.