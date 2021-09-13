Аварія сталась близько 21:40 біля села Шатава під Кам'янцем-Подільським. Про це ЗМІ пише, посилаючись на джерело у правоохоронних органах.
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Що відомо про жертв
Троє людей не вижили, ще троє – зазнали травм. Їм надають медичну допомогу.
Інші подробиці наразі невідомі. Ймовірно, обставини ще встановлюють.
Приблизне місце ДТП:
Останні ДТП в Україні: що відомо
- У Голосіївському районі Києва 12 вересня сталась серйозна ДТП. Зіткнулось аж 8 автівок. До лікарні забрали 5 потерпілих, серед яких є 11-річна дитина. Попередньо встановили, що винуватець аварії був п'яний.
- Також у Києві водій Audi 12 вересня врізався у службову машину поліції. Внаслідок зіткнення постраждали працівники поліції, які їхали в авто.
- У Львівській області поблизу села Колоденці 12 вересня у ДТП потрапив автомобіль "Рено Лагуна". Поліцейські розповіли, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням. На жаль, загинула 17-річна дівчина.
- На Київщині 9 вересня потрапив у ДТП 31-річний капітан поліції. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет. Опісля – влетів у дерево. Потерпілого завезли до лікарні, але там він помер.