Аварія сталась близько 21:40 біля села Шатава під Кам'янцем-Подільським. Про це ЗМІ пише, посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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Що відомо про жертв

Троє людей не вижили, ще троє – зазнали травм. Їм надають медичну допомогу.

Інші подробиці наразі невідомі. Ймовірно, обставини ще встановлюють.

Приблизне місце ДТП:

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