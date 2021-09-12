Водій Audi був п'яний. Інцидент трапився орієнтовно о 4 ранку 12 вересня на бульварі Лесі Українки.
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У поліції розповіли, що патрульні зупинилися на світлофорі. Очікуючи зеленого сигналу, відчули потужний удар у задню частину службового Toyota.
Інспекторів, які перебували в автомобілі, ушпиталили медики,
– розповіли поліцейські.
Наразі детальної інформації про їх стан в поліції не опублікували. Однак розповіли, що водій Аudi мав ознаки алкогольного сп'яніння.
"Результат освідування приладом Драгер позитивний – 2,67 проміле, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень", – зауважили патрульні.
Вони склали на чоловіка протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Якщо провину доведуть, то чоловіку загрожує до 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.
Для подальшої кваліфікації дій водія Audi, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Коротко про останні трагічні аварії
- 11 вересня на Мелітопольському шосе у Бердянську сталася ДТП. П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода. Він у важкому стані, чоловіка прооперували й він вже прийшов до тями. За інформацією ЗМІ, за кермом був депутат Микола Рудницький.
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