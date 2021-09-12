Як пишуть ЗМІ, за кермом позашляховика був чинний депутат Микола Рудницький.
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Водій BMW Х5, як повідомили у поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рухаючись проїзною частиною Мелітопольського шосе в районі АЗС "ОККО", не впорався з керуванням та вилетів на розділову смугу.
Там горе-водій скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення та збив пішохода. Чоловік приблизно 50 років за жахливим збігом обставин у цей момент перебував на розділовій смузі.
Депутат намагався втекти
Усвідомивши всю тяжкість свого злочину, винуватець намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила у крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.
Проти депутата відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає:
- штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- виправні роботи на строк до 2 років,
- до 6 місяців арешту;
- до 3 років обмеженням волі;
- від 2 до 5 років позбавлення права керувати транспортними засобами.
В якому стані постраждалий
Пішохода у важкому стані оперативно госпіталізували до лікарні. Чоловіка прооперували й він вже прийшов до тями.
Момент аварії на Мелітопольському шосе: дивіться відео
Небайдужі громадяни намагалися затримати депутата: дивіться відео
Авто знесло опору електроосвітлення та збило пішохода / Фото Pro Бердянськ, "Актуально"