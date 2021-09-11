Трагедія сталася на проспекті Миру близько 10:00. Швидка зіштовхнулася з легковиком Volkswagen Passat.

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У результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги,

– мовиться у повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці. Деталі ДТП встановлюють.

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