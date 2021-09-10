ДТП трапилась на вулиці Щирецькій. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.
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Постраждалих госпіталізували
- Нищівна ДТП трапилась о 2:30 на вулиці Щирецькій.
- Там зіштовхнулись скутер Pisccio, яким керував 24-річний львів'янин, та автівка Peugeot 301.
- За кермом легковика перебував 46-річний львів'янин.
- Внаслідок аварії травмувались скутерист та його 25-річний пасажир.
- Медики відвезли постраждалих до лікарні.
Легковик влетів у скутер / Фото поліції Львівщини
Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
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Водій та пасажир скутера потрапили до лікарні / Фото поліції Львівщини