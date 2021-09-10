Авто влетіло в стіну тунелю: в нищівній ДТП на Львівщині постраждав ізраїльтянин

Водієві може загрожувати до 8 років за ґратами. Наразі поліція встановлює усі обставини аварії.

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Автівка влетіла в стіну тунелю

Нищівна ДТП трапилась о 4:10 у селі Плугів Золочівського району.

Водій автівки Volkswagen Passat, 24-річний житель Закарпаття, не впорався з керуванням і в'їхав у стіну тунелю.

Внаслідок аварії його пасажир, 46-річний ізраїльтянин, отримав важкі травми.

Медики його госпіталізували.



Водій не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцеві ДТП може загрожувати від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

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