Трагедия произошла на проспекте Мира около 10:00. Скорая столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.

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В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители. Детали ДТП устанавливаются.

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