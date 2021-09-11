Трагедия произошла на проспекте Мира около 10:00. Скорая столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.
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В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители. Детали ДТП устанавливаются.
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