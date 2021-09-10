Аварія сталася 9 вересня близько 23 години. Співробітники Нацполіції висловлюють співчуття з приводу втрати.

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Залишив маленького сина та дружину

31-річний дільничий офіцер поліції їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва. Поліцейський не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там зіштовхнувся з деревом.



У ДТП на Київщині загинув правоохоронець / Фото поліції Київщини

Капітана одразу відвезли до лікарні, проте його не вдалося врятувати. Він помер, не приходячи до тями. у загиблого залишилась молода дружина та 4-річний син. У той час він був у відпустці.

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