Легковик із вантажівкою зіткнулись на трасі Київ – Одеса. Трапилось це близько 4 години ранку 8 вересня.

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Деталі ДТП

Майор поліції кермував легковиком Ravon. У телеграмі "Одесса INFO" кажуть, що водія звати Віктор. Він – слідчий Чабанського відділу поліції. У мережі опублікували відео, де видно, як поліцейський летить у вантажівку.



Поліцейський врізався у фуру / Фото Нацполіції Київщини

Із запису можна зрозуміти, що поліцейський не думав зупинятися. Оскільки фура їхала на головній дорозі, легковик мав би її пропустити.

Унаслідок ДТП поліцейський сильно травмувався. Його відвезли до лікарні і зараз він перебуває в реанімації. У поліції кажуть, що стан алкоголю у водіїв ще не підтвердився. У них поки взяли зразки крові і відправили на експертизу.



Поліцейський потрапив у реанімацію / Фото Magnolia TV

За даними Magnolia TV, водій фури сказав, що поліцейський був п'яний. На місці працювала слідчо-оперативна група Чабанського відділу поліції.



У ЗМІ кажуть, що поліцейський був п'яним / Фото Нацполіції Київщини

Як поліцейський летів у вантажівку на Київщині: дивіться відео Magnolia TV