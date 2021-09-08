Легковушка с грузовиком столкнулись на трассе Киев – Одесса. Случилось это около 4 утра 8 сентября.

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Детали ДТП

Майор полиции управлял автомобилем Ravon. В телеграмме "Одесса INFO" говорят, что водителя зовут Виктор. Он – следователь чабанского отдела полиции. В сети опубликовали видео, где видно, как полицейский влетает в грузовик.



Полицейский врезался в фуру / Фото Нацполиции Киевской области

Из записи ясно, что полицейский и не думал останавливаться. Поскольку фура ехала по главной дороге, автомобиль должен был ее пропустить.

В результате ДТП полицейский сильно травмировался. Его отвезли в больницу и сейчас он находится в реанимации. В полиции говорят, что наличие алкоголя у водителей еще не подтвердилось. У них пока взяли образцы крови и отправили на экспертизу.



Полицейский попал в реанимацию / Фото Magnolia TV

По данным Magnolia TV, водитель фуры сказал, что полицейский был пьян. На месте работала следственно-оперативная группа чабанского отдела полиции.



В СМИ говорят, что полицейский был пьян / Фото Нацполиции Киевщины

Как полицейский влетел в грузовик в Киевской области: смотрите видео Magnolia TV