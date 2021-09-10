Авария произошла 9 сентября около 23 часов. Сотрудники Нацполиции выражают соболезнования по поводу потери.
Обратите внимание Пробит череп, сломан позвоночник: новые подробности ДТП с майором полиции на Киевщине
Оставил маленького сына и жену
31-летний участковый офицер полиции ехал домой из села Пятигоры в направлении Тетиева. Полицейский не справился с управлением, съехал в кювет и там столкнулся с деревом.
В ДТП на Киевщине погиб правоохранитель / Фото полиции Киевщины
Капитана сразу отвезли в больницу, однако его не удалось спасти. Он умер, не приходя в сознание. у погибшего осталась молодая жена и 4-летний сын. В то время он был в отпуске.
ДТП с участием полиции: последние новости
- На Киевщине 8 сентября майор полиции влетел в грузовик. В результате аварии он получил сильные травмы. У полицейского пробит череп и сломан позвоночник. Водитель фуры говорит, что правоохранитель был нетрезв, однако в органах это отрицают.
- 5 сентября под Киевом водитель Mercedes влетел в авто патрульных. В СМИ говорят, что он заснул за рулем. В ДТП пострадали 2 взрослых и 1 ребенок.
- Вблизи Одессы грузовик въехал в служебный автомобиль патрульных. Случилось это 26 августа. По данным СМИ, полицейские тогда перевозили подозреваемого из СИЗО в суд. В результате аварии травмировались старший сержант полиции, майор и капитан.