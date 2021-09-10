Авария произошла 9 сентября около 23 часов. Сотрудники Нацполиции выражают соболезнования по поводу потери.

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Оставил маленького сына и жену

31-летний участковый офицер полиции ехал домой из села Пятигоры в направлении Тетиева. Полицейский не справился с управлением, съехал в кювет и там столкнулся с деревом.



В ДТП на Киевщине погиб правоохранитель / Фото полиции Киевщины

Капитана сразу отвезли в больницу, однако его не удалось спасти. Он умер, не приходя в сознание. у погибшего осталась молодая жена и 4-летний сын. В то время он был в отпуске.

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