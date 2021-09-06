В результате столкновения два автомобиля отбросило в лесополосу. ДТП произошло 5 сентября. Полиция еще не предоставила официальной информации.

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Пострадавший ребенок

Mercedes влетел в патрульных на Daewoo Lanos между селами Нижняя Дубечня и Новоселки. Говорят, что водитель легковушки заснул за рулем. В Mercedes также ехала маленькая девочка. В результате аварии она травмировала ногу. Ее отвезли в больницу с подозрением на перелом.

Под Киевом водитель легковушки влетел в авто патрульных / Фото "Еспресо"

Также в результате столкновения пострадали водитель полицейского авто и его пассажир. Медики оказывали им помощь на месте. У одного из пострадавших есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.